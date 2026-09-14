Во Владивостоке у дайвера отказали ноги после резкого всплытия
Во Владивостоке у дайвера развились серьёзные осложнения после экстренного всплытия с глубины. Спортсмен перестал чувствовать ноги, рассказали в Минздраве Приморского края.
Инцидент произошёл с 40‑летним мужчиной, который в тот день выполнил четыре погружения, достигая глубины до 30 метров. Во время одного из спусков он ощутил движение судна поблизости и в спешке начал подниматься на поверхность, проигнорировав требования техники безопасности.
Уже в процессе всплытия дайвер почувствовал жжение и покалывание по всему телу. После выхода на берег его состояние заметно ухудшилось: он утратил способность двигать ногами.
Пострадавший знал о риске кессонной болезни, возникающей из‑за резкого изменения давления при слишком быстром подъёме. В медицинском учреждении мужчине диагностировали ишемический инсульт спинного мозга.
Читайте также: