На Камчатке в районе вулкана Плоский Толбачик пропал мужчина
На Камчатке организовали поиски мужчины, пропавшего в окрестностях вулкана Плоский Толбачик. Об этом информирует главное управление МЧС России по Камчатскому краю.
Как уточнили в ведомстве на платформе «Макс», сигнал о пропаже поступил в службу «112» поздним вечером 13 сентября. По имеющейся информации, мужчина путешествовал в одиночку неподалёку от группы туристов. Спустя какое‑то время он исчез из поля зрения. Попытки самостоятельно отыскать пропавшего не дали результата, поэтому туристы обратились за помощью в экстренные службы.
В ночь на понедельник к месту происшествия направились спасатели. В состав группы вошли сотрудники поисково‑спасательных отрядов главного управления МЧС России по Камчатскому краю и КГКУ «ЦОД», а также специалист Камчатского спасательного центра ведомства, владеющий навыками работы с беспилотным летательным аппаратом.
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