Девушка плеснула в мангал самогон вместо воды и вспыхнула на глазах у жениха
Девушка плеснула в мангал самогон вместо воды и вспыхнула на глазах у жениха. Об этом пишет Baza.
23-летняя Соня из Рязани поделилась, что они с молодым человеком решили отметить два года отношений и отправились к её отцу, чтобы пожарить шашлыки. Когда мясо начало подгорать, девушка испугалась и потянулась к бутылке с водой, чтобы потушить огонь. Однако в её руках оказался самогон, который использовали для розжига. В тот же момент вспыхнуло сильное пламя.
Одежда Сони загорелась почти мгновенно. Её близкие начали срывать с неё горящие вещи, в то время как она пыталась сбить пламя правой рукой. Именно эта кисть пострадала сильнее всего. В результате пострадавшую с ожогами 2 и 3 степени на руке и ноге доставили в больницу. Восстановление было долгим и болезненным: несколько дней девушка страдала от непрекращающегося жжения и боли, которые не давали ей спать по ночам.
Медики уверены, что шрамов удастся избежать, хотя на коже может остаться пигментация на два-три года. Сейчас Соня чувствует себя лучше и постепенно возвращается к нормальной жизни.
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