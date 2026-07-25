25 июля 2026, 15:05

Baza: Девушка плеснула в мангал самогон и вспыхнула на глазах у жениха

Фото: iStock/maxim4e4ek

Девушка плеснула в мангал самогон вместо воды и вспыхнула на глазах у жениха. Об этом пишет Baza.