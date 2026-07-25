В районе пропажи семьи Усольцевых произошло еще одно исчезновение человека

25 июля 2026, 10:59

Рядом с местом пропажи Усольцевых на протяжении месяца не могут найти рыбака

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

Новое загадочное исчезновение произошло в районе таинственной Манской «петли смерти» в Красноярском крае. Местного рыбака не могут найти уже больше месяца. Об этом пишет SHOT.