В районе пропажи семьи Усольцевых произошло еще одно исчезновение человека
Новое загадочное исчезновение произошло в районе таинственной Манской «петли смерти» в Красноярском крае. Местного рыбака не могут найти уже больше месяца. Об этом пишет SHOT.
В конце июня 39-летний Вадим Крук отправился на рыбалку вместе с друзьями. Они отплыли на лодке из села Акиловка и направились по реке Мане. Однако вскоре их судно перевернулось, двое мужчин смогли спастись, а Вадим бесследно исчез.
Поисковые операции начались сразу после происшествия, но за более чем месяц не дали никаких результатов. Удалось найти только саму лодку. Друзья Вадима, которые были с ним в тот день, также не могут объяснить, что произошло.
Год назад в районе Манской петли произошла ещё одна загадочная трагедия. Семья Усольцевых исчезла после того, как отправилась на прогулку в лес. От трёх человек не осталось никаких следов.
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