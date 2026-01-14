Девушка подала в суд на уфимскую клинику из-за изуродованной груди
Пациентка требует у уфимской клиники 10 млн рублей за изуродованную грудь. Девушка уже пять лет не может добиться справедливости. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
В декабре 2020 года жительница Краснодара Наталья решила сделать пластическую операцию по увеличению груди в уфимской клинике «ЭндоМед». Стоимость процедуры составила около 350 тысяч рублей, а её проведение было доверено хирургу Артуру Г. После операции девушка начала испытывать серьёзные проблемы со здоровьем: на левой груди развился некроз, имплант выдавливался мышцей, правая грудь потеряла чувствительность, ареола изменила форму, появилась асимметрия и постоянные боли.
Хирург Артур признал, что осложнения могли возникнуть, и пообещал исправить свою работу. Однако на текущий момент его обещания так и остались невыполненными. Россиянка обратилась за помощью к юристу, после чего началось судебное разбирательство. В ходе него выяснилось, что в медицинской карте Натальи отсутствуют некоторые данные об имплантах. Юристы клиники утверждают, что это случайная ошибка, но жительница Краснодара и её адвокат считают, что информация была намеренно удалена.
Клиника попыталась урегулировать конфликт мирным путём и предложила Наталье компенсацию в размере 200 тысяч рублей. Однако эта сумма не покрывает ни стоимость операции, ни расходы на последующее лечение, которые могут составить более 300 тысяч рублей. В связи с этим девушка намерена через суд взыскать с клиники 10 миллионов рублей.
