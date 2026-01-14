Девушка подала в суд на уфимскую клинику из-за изуродованной груди

14 января 2026, 19:30

Baza: девушка требует у уфимской клиники 10 млн рублей за изуродованную грудь

Фото: iStock/Gumpanat

Пациентка требует у уфимской клиники 10 млн рублей за изуродованную грудь. Девушка уже пять лет не может добиться справедливости. Об этом пишет Telegram-канал Baza.