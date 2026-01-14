Россиянин избил, запер в квартире и дважды изнасиловал знакомую

14 января 2026, 16:08

В Архангельске будут судить мужчину, который избил и дважды изнасиловал знакомую

Фото: iStock/Dzurag

В Архангельске перед судом предстанет 36-летний горожанин, обвиняемый в избиении и изнасилованиях 40-летней знакомой. Об этом сообщает СУ СК России по региону.