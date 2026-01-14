Россиянин избил, запер в квартире и дважды изнасиловал знакомую
В Архангельске перед судом предстанет 36-летний горожанин, обвиняемый в избиении и изнасилованиях 40-летней знакомой. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Инцидент произошел в сентябре прошлого года в квартире на улице Дежневцев. Во время совместного распития спиртного мужчина и его возлюбленная избили знакомую, испытывая к ней личную неприязнь. Чтобы пострадавшая не смогла сообщить о преступлении, они сломали её телефон и заперли в доме, где она находилась более суток.
В это время мужчина, воспользовавшись отсутствием своей сожительницы, дважды изнасиловал пленницу. Когда ей удалось сбежать, она сразу же обратилась в правоохранительные органы и медицинские учреждения.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пунктам «в» части 2 статьи 115, части 1 статьи 127 и пункту «б» части 2 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации. Он заключён под стражу, а материалы дела направлены в суд для рассмотрения.
