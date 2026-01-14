Российская школьница чуть не умерла в Новый год из-за «закипающей» кожи

14 января 2026, 18:03

Школьница из Москвы чуть не умерла после лечения антидепрессантами

Фото: iStock/Iulianna Est

Школьница из Москвы чуть не умерла в Новый год из-за «закипающей» кожи. Врачи диагностировали редчайший синдром Лайелла, характеризующийся острым некрозом и отслоением кожи. Ранее девочка была абсолютно здорова, однако опасное заболевание развилось из-за приема антидепрессантов. Об этом сообщает ИА Регнум.