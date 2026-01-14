Российская школьница чуть не умерла в Новый год из-за «закипающей» кожи
Школьница из Москвы чуть не умерла в Новый год из-за «закипающей» кожи. Врачи диагностировали редчайший синдром Лайелла, характеризующийся острым некрозом и отслоением кожи. Ранее девочка была абсолютно здорова, однако опасное заболевание развилось из-за приема антидепрессантов. Об этом сообщает ИА Регнум.
Родители заметили, что в декабре 2025 года их дочь стала подавленной и замкнутой. Школьница потеряла интерес к жизни и даже предприняла попытку суицида.
В частном психиатрическом центре специалисты не обнаружили никаких отклонений, включая депрессию. Они назначили препарат в малых дозах для улучшения настроения, который также используется при эпилепсии и биполярном расстройстве. В течение двух недель девушка принимала лекарства под наблюдением врачей в клинике. 30 декабря она вернулась домой.
Утром 31 декабря у нее появились симптомы конъюнктивита, головокружение и отек лица. Состояние школьницы быстро ухудшилось, и пришлось вызывать скорую помощь.
По словам матери пострадавшей, ей не сообщили о возможном риске токсического эпидермального некроза или синдрома Лайелла, связанного с действующим веществом нейролептика. Лишь когда состояние девушки ухудшилось и она была госпитализирована в городскую больницу, психиатр посоветовал отменить препарат.
Подросток больше недели питалась через трубку. Все ее тело было покрыто отслаивающейся кожей. Сейчас школьница идет на поправку, но ей предстоит длительная реабилитация.
