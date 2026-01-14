Девушку в костюме Снегурочки избили арматурой в Ленинградской области

14 января 2026, 17:02

Mash на Мойке: Девушку в костюме Снегурочки избили арматурой в Отрадном

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Ленинградской области в канун Нового года девушку в костюме Снегурочки избили арматурой. Нападавшим оказался мужчина, который ранее набросился на щенка в подъезде. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.