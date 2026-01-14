Девушку в костюме Снегурочки избили арматурой в Ленинградской области
В Ленинградской области в канун Нового года девушку в костюме Снегурочки избили арматурой. Нападавшим оказался мужчина, который ранее набросился на щенка в подъезде. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.
Уточняется, что жители Отрадного устали от поведения мужчины и его сомнительных друзей. За несколько дней до праздника он вступил в конфликт с группой молодых людей, среди которых была девушка. В ходе разборки мужчина использовал арматуру.
В результате нападения 21-летний пострадавший был доставлен в реанимацию. Медицинская помощь также потребовалась его 20-летней спутнице, которая накануне праздника, судя по информации в соцсетях, была одета в костюм Снегурочки.
