Девушка подавилась беконом и умерла после недели в коме

19 августа 2026, 13:47

В Италии девушка подавилась беконом и скончалась после шести дней в коме

Фото: iStock/wutwhanfoto

28-летняя жительница Италии Рашеле Феррара скончалась после того, как подавилась кусочком бекона и шесть дней провела в коме. Об этом сообщает местное издание La Repubblica.