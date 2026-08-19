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Девушка подавилась беконом и умерла после недели в коме

В Италии девушка подавилась беконом и скончалась после шести дней в коме
Фото: iStock/wutwhanfoto

28-летняя жительница Италии Рашеле Феррара скончалась после того, как подавилась кусочком бекона и шесть дней провела в коме. Об этом сообщает местное издание La Repubblica.



Трагедия произошла 14 августа в городе Каподимонте провинции Витербо. Когда у девушки начались проблемы с дыханием, она вышла на улицу, чтобы позвать на помощь.

Прибывшие на место медики не смогли освободить ее дыхательные пути, в том числе с помощью приема Геймлиха, однако длительное кислородное голодание привело к необратимым последствиям. Пациентку госпитализировали в отделение интенсивной терапии, но спустя шесть дней у нее остановилось сердце.

У погибшей остались двое детей — пятилетний сын и восьмилетняя дочь, а также родители и сестра. Семья дала согласие на донорство органов.

Лидия Пономарева

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