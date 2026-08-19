Беглого осужденного поймали в российском городе
В Санкт-Петербурге военнослужащие специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии задержали осужденного, который сбежал из колонии-поселения в Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.
Все произошло в районе станции метро «Приморская». Росгвардейцы остановили подозрительного гражданина для проверки документов. Тогда они выяснили, что мужчина отбывал наказание за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, однако два дня назад совершил побег.
При задержании он попытался оказать сопротивление, но безуспешно. В итоге беглеца доставили в органы внутренних дел.
Ранее сообщалось, что росгвардейцы задержали разыскиваемого по делу о хищении мужчину в Москве.
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