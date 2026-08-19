Пьяный дебошир размахивал боевым пистолетом в столичном фитнес-клубе

19 августа 2026, 13:36

В Москве задержали пьяного мужчину, который размахивал пистолетом в фитнес-клубе

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В фитнес-клубе у Воронцовских прудов в Москве сотрудники Росгвардии и полиции задержали мужчину, устроившего пьяный дебош. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.