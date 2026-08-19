Пьяный дебошир размахивал боевым пистолетом в столичном фитнес-клубе
В фитнес-клубе у Воронцовских прудов в Москве сотрудники Росгвардии и полиции задержали мужчину, устроившего пьяный дебош. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Экипажу вневедомственной охраны, находившемуся на маршруте патрулирования, поступил сигнал о звуках стрельбы на охраняемом объекте. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что общественный порядок нарушал 54-летний житель Москвы.
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, размахивал пистолетом, кричал и нецензурно выражался, чем вызвал панику у посетителей и персонала. При этом информация о стрельбе не подтвердилась.
У москвича изъяли боевой пистолет с магазином, снаряженным 15 патронами. Документов на оружие у него не оказалось. Вскоре дебошира доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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