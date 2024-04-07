Девушка погибла от осколков украинского БПЛА в Белгородской области

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ВСУ атаковали Белгородскую область с применением беспилотников. В результате удара по автомобилю, погибла девушка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, обломки БПЛА попали в автомобиль, в котором находилась семья из шести человек. От полученных травм, находящаяся в автомобиле девушка погибла на месте.
Глава региона выразил соболезнования и слова поддержки родным и близким погибшей.
Также стало известно, что власти Воронежской области сообщили о возможной атаке БПЛА на регион. Местным жителям посоветовали отойти от окон.
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Глава региона выразил соболезнования и слова поддержки родным и близким погибшей.
Также стало известно, что власти Воронежской области сообщили о возможной атаке БПЛА на регион. Местным жителям посоветовали отойти от окон.
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Анастасия Хохлова