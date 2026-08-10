Девушка погибла после падения из окна на западе Москвы

10 августа 2026, 22:42

В Москве иностранка в возрасте около 30 лет умерла после падения из окна

Фото: Istock / Maria Korneeva

На западе Москвы произошёл трагический инцидент: девушка погибла после падения из окна многоэтажного дома на Филёвском бульваре. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.