Девушка погибла после падения из окна на западе Москвы
На западе Москвы произошёл трагический инцидент: девушка погибла после падения из окна многоэтажного дома на Филёвском бульваре. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
По предварительным данным, погибшей было около 25–30 лет. Предположительно, она являлась иностранной гражданкой. Обстоятельства, при которых девушка оказалась за окном, пока не установлены.
На место происшествия прибыли экстренные службы. Специалисты работают на месте и устанавливают все детали произошедшего.
Сейчас выясняется, из какой именно квартиры и с какого этажа произошло падение, а также что предшествовало трагедии.
Официальные обстоятельства случившегося и информация о возможных очевидцах пока не сообщаются. Причины произошедшего устанавливаются.
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