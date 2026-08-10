В Хакасии 49-летний мужчина скончался из-за сильной аллергии
49-летний мужчина скончался после укуса осы в Хакасии. Тело Ивана Р. обнаружили 7 августа в посёлке Малые Арбаты — погибшего нашли возле заброшенной пилорамы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По предварительной информации, мужчина получил укус осы, после которого у него развилась сильная аллергическая реакция. Спасти его не удалось.
Как стало известно, именно последствия укуса насекомого стали причиной смерти 49-летнего жителя. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Специалисты напоминают, что укусы насекомых особенно опасны для людей с аллергией: сильная реакция может развиваться очень быстро и представлять угрозу для жизни.
Трагический случай вновь напоминает о необходимости соблюдать осторожность во время отдыха и работы на природе, особенно в местах, где могут находиться осы и другие жалящие насекомые.
Читайте также: