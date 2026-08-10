В Хакасии 49-летний мужчина скончался из-за сильной аллергии

10 августа 2026, 18:14

Мужчина умер после укуса осы в Хакасии, тело нашли у пилорамы

Фото: Istock / Robert Heemskerk

49-летний мужчина скончался после укуса осы в Хакасии. Тело Ивана Р. обнаружили 7 августа в посёлке Малые Арбаты — погибшего нашли возле заброшенной пилорамы. Об этом сообщает РЕН ТВ.