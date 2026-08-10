Трое россиян пострадали при землетрясении в Колумбии

10 августа 2026, 17:43

Подземные толчки магнитудой 7,4 разрушили здания в Манисалесе

Фото: Istock / Petrovich9

Минимум трое россиян, предварительно, пострадали в результате мощного землетрясения в Колумбии. По одной из версий, люди могли получить травмы во время разрушения многоэтажных зданий в Манисалесе — их оглушило и посекло осколками. Об этом сообщает Mash.