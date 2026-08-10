Трое россиян пострадали при землетрясении в Колумбии
Минимум трое россиян, предварительно, пострадали в результате мощного землетрясения в Колумбии. По одной из версий, люди могли получить травмы во время разрушения многоэтажных зданий в Манисалесе — их оглушило и посекло осколками. Об этом сообщает Mash.
По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,4. Подземные толчки произошли в районе провинции Чоко и ощущались в других частях страны.
Стихия привела к разрушению жилых зданий и других объектов инфраструктуры. Среди повреждённых сооружений оказалась собор-базилика Девы Марии Розария.
Власти и экстренные службы продолжают оценивать последствия землетрясения и уточнять информацию о пострадавших. Данные о гражданах России, которые могли оказаться в зоне бедствия, также могут измениться по мере поступления новой информации.
По последним оценкам, в Колумбии находятся несколько тысяч россиян. Страна пользуется популярностью у российских туристов: в 2025 году её посетили 8269 граждан РФ. Среди наиболее востребованных направлений — Богота, Картахена, Медельин и Санта-Марта.
Землетрясение в Колумбии произошло после мощных подземных толчков в соседней Венесуэле. Там также сообщалось о разрушении многоэтажных зданий, возведённых без достаточного учёта высокой сейсмической активности региона.
По данным из первоначальных сообщений о ситуации в Венесуэле, там погибли 235 человек, до 4,5 тысячи получили травмы, а около 21 тысячи человек числились пропавшими без вести.
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