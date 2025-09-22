Достижения.рф

Девушка погибла после падения с «Парящего моста» в Зарядье

Фото: iStock/scaliger

Молодая девушка упала с Большого Москворецкого моста, более известного как «Парящий мост», в Москве. Об этом сообщает портал MSK1.



Трагедия произошла в районе 19:15 в понедельник, 22 сентября в парке Зарядье.

Прохожие незамедлительно вызвали спасателей, которые оперативно прибыли на место и вытащили девушку из воды. К берегу также начали подходить катера экстренных служб. Несмотря на попытки реанимации, женщина скончалась, не приходя в сознание. Тело погибшей эвакуировали в чёрном пакете.

Отмечается, что личность погибшей пока устанавливается. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, выясняя все обстоятельства случившегося.

Анастасия Чинкова

