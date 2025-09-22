Девушка погибла после падения с «Парящего моста» в Зарядье
Молодая девушка упала с Большого Москворецкого моста, более известного как «Парящий мост», в Москве. Об этом сообщает портал MSK1.
Трагедия произошла в районе 19:15 в понедельник, 22 сентября в парке Зарядье.
Прохожие незамедлительно вызвали спасателей, которые оперативно прибыли на место и вытащили девушку из воды. К берегу также начали подходить катера экстренных служб. Несмотря на попытки реанимации, женщина скончалась, не приходя в сознание. Тело погибшей эвакуировали в чёрном пакете.
Отмечается, что личность погибшей пока устанавливается. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, выясняя все обстоятельства случившегося.
