Маршрутка насмерть сбила девочку с самокатом на «зебре» в Волгограде
В городе Волжский, спутнике Волгограда, маршрутка насмерть сбила девятилетнюю девочку. Об этом сообщает портал V1.ru.
Отмечается, что авария произошла вечером 22 сентября. Школьница пересекла дорогу на самокате на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу.
По данным очевидцев и полиции, водитель маршрутного такси №24а не заметил ребенка и совершил наезд. Девочка скончалась на месте до приезда медиков. Свидетели трагедии рассказали, что сразу после столкновения люди пытались помочь пострадавшей, но безуспешно.
Водителю, 39-летнему мужчине, грозит до пяти лет лишения свободы. По факту происшествия возбудили уголовное дело, а прокуратура контролирует законность действий правоохранительных органов.
Девочка была без сопровождения взрослых в момент аварии. Обстоятельства произошедшего выясняются.
