В Бурятии врачи удалили здоровую почку женщине, перепутав её с другим пациентом

Фото: iStock/Gumpanat

В онкоцентре Улан-Удэ произошла медицинская ошибка: хирурги удалили здоровую почку, перепутав пациентов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



После операции врач сообщил об удалении опухоли размером 15 на 7 сантиметров, однако последующие обследования показали, что удалён был абсолютно здоровый орган. Ошибка связана с путаницей в анализах.

Замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Логина принесла извинения пациентке и её близким «за сложившуюся ситуацию и негативные переживания при оказании медицинской помощи».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Пациентка требует либо пересадку почки, либо денежную компенсацию.

Тем временем остаётся открытым главный вопрос – в каком состоянии находится пациент, у которого была настоящая опухоль.

Анастасия Чинкова

