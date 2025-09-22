В Бурятии врачи удалили здоровую почку женщине, перепутав её с другим пациентом
В онкоцентре Улан-Удэ произошла медицинская ошибка: хирурги удалили здоровую почку, перепутав пациентов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
После операции врач сообщил об удалении опухоли размером 15 на 7 сантиметров, однако последующие обследования показали, что удалён был абсолютно здоровый орган. Ошибка связана с путаницей в анализах.
Замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Логина принесла извинения пациентке и её близким «за сложившуюся ситуацию и негативные переживания при оказании медицинской помощи».
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Пациентка требует либо пересадку почки, либо денежную компенсацию.
Тем временем остаётся открытым главный вопрос – в каком состоянии находится пациент, у которого была настоящая опухоль.
