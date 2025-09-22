Профессора МГМУ имени Сеченова Гараеву арестовали по делу о взятке

22 сентября 2025, 19:29

Фото: iStock/megaflopp

Савеловский суд Москвы принял решение взять под стражу профессора Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Амину Гараеву. Об этом сообщает пресс-служба суда.