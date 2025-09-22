Профессора МГМУ имени Сеченова Гараеву арестовали по делу о взятке
Савеловский суд Москвы принял решение взять под стражу профессора Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Амину Гараеву. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Гараеву арестовали на два месяца по ходатайству следователя. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье о посредничестве во взятке.
По данным ТАСС, Амина Гараева проходила клиническую ординатуру в 22-м отделении гинекологии Боткинской больницы. В 2018 году она успешно защитила докторскую диссертацию. В МГМУ профессор преподавала несколько дисциплин на кафедре общественного здоровья и здравоохранения.
Известно, что Гараеву наградили орденом «За заслуги в области медицины и здравоохранения» и медалью «За мужество и гуманизм».
Расследование дела продолжается.
