Девушка погибла, упав с 12-го этажа на балкон офиса
Сегодня на Цветном бульваре в Москве женщина упала с 12-го этажа престижного жилого комплекса, расположенного в здании офисного центра, арендующегося множеством компаний.
В результате падения девушка оказалась на балконе третьего этажа, где расположены офисные помещения. По информации SHOT, она скончалась на месте происшествия.
Обстоятельства произошедшего уточняются, личность погибшей устанавливается. В правоохранительных органах ведется расследование инцидента.
Напомним, пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа в российском регионе.
Читайте также: