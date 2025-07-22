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Девушка погибла, упав с 12-го этажа на балкон офиса

Фото: IStock/SafakOguz

Сегодня на Цветном бульваре в Москве женщина упала с 12-го этажа престижного жилого комплекса, расположенного в здании офисного центра, арендующегося множеством компаний.



В результате падения девушка оказалась на балконе третьего этажа, где расположены офисные помещения. По информации SHOT, она скончалась на месте происшествия.

Обстоятельства произошедшего уточняются, личность погибшей устанавливается. В правоохранительных органах ведется расследование инцидента.

Напомним, пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа в российском регионе.

Виктория Иванченко

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