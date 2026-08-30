Девушка получила сотрясение мозга во время похода в баню
В Екатеринбурге девушка получила сотрясение мозга во время похода в баню. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.
Инцидент случился в «Стахановских банях», где девушка, часто посещавшая парные с подругами, оказалась в неприятной ситуации. Спускаясь со второго этажа, она зацепилась за чужой сланец, лежавший в проходе, и упала. После падения пострадавшая обратилась к врачам, которые диагностировали у неё сотрясение мозга и ушиб спины.
Восстанавливаться пришлось целый месяц. Уточняется, что россиянка потратила на это свои отпускные дни. В качестве извинений администрация бани предоставила ей бесплатное посещение VIP-зоны, стоимость которого составляет пять тысяч рублей.
В результате произошедшего был уволен менеджер, ответственный за безопасность посетителей. Также на лестницах установили предупреждающие таблички и антискользящие покрытия.
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