30 августа 2026, 16:25

В Екатеринбурге поход в баню обернулся для девушки сотрясением мозга

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Екатеринбурге девушка получила сотрясение мозга во время похода в баню. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.