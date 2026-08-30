В Крыму спасли четырех сапбордистов, унесенных в море ночью

30 августа 2026, 12:44

Губернатор Развожаев: в Севастополе четырех сапбордистов унесло в море ночью

Фото: iStock/EduardHarkonen

В Севастополе четырех сапбордистов унесло в открытое море ночью. Об этом в личном блоге сообщил губернатор города Михаил Развожаев.