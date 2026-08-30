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В Крыму спасли четырех сапбордистов, унесенных в море ночью

Губернатор Развожаев: в Севастополе четырех сапбордистов унесло в море ночью
Фото: iStock/EduardHarkonen

В Севастополе четырех сапбордистов унесло в открытое море ночью. Об этом в личном блоге сообщил губернатор города Михаил Развожаев.



По его словам, любители прогулок на сапбордах отправились в путь в неблагоприятную погоду: разыгрались волны и усилился ветер. Из-за этого их отнесло далеко от берега, и они не смогли вернуться самостоятельно.

Спасатели обнаружили первую пару в километре от берега. Вторую пару унесло еще дальше — на два километра, пояснил Развожаев. Ночью их удалось обнаружить благодаря фонарикам от телефонов. Всех участников прогулки подняли на борт и вернули на берег. Медицинская помощь никому не понадобилась, добавил губернатор.

Екатерина Коршунова

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