30 августа 2026, 15:14

SHOT: Минимум один человек погиб из-за крушения парома у берегов Северного Кипра

Фото: iStock/Soumen Hazra

Минимум один человек погиб из-за крушения парома у берегов Северного Кипра. Об этом пишет SHOT.