Минимум один человек погиб из-за крушения парома у берегов Северного Кипра
Минимум один человек погиб из-за крушения парома у берегов Северного Кипра. Об этом пишет SHOT.
Российские туристы, оказавшиеся на этом судне год назад, пережили опасную ситуацию, опасаясь его затопления. По их словам, тогда из-за шторма рейс перенесли с 11 утра на 17:00. Несмотря на это, сильные волны продолжались, и после выхода в море судно сильно раскачивалось. Пассажиры кричали, на борту началась паника.
После сегодняшнего происшествия спасатели нашли одного погибшего. По уточнённым данным, на борту Filo Jet находилось 259 пассажиров и восемь членов экипажа. Из них 159 человек спасли, остальных продолжают искать.
Подтверждено, что среди пассажиров были граждане Германии и Ирана. Гражданство остальных туристов уточняется. Ранее сообщалось о присутствии русскоговорящих на борту.
Предварительно причиной ЧП могли стать проблемы с корпусом судна. Местные жители ранее сообщали о серьёзном повреждении стеклопластиковой конструкции. Официально эта версия пока не подтверждена. Поисковые работы продолжаются.
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