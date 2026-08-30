Мужчина напал на семью с восьмилетней дочерью и распылил на них перцовку

30 августа 2026, 14:32

В Петербурге мужчина напал на семью с восьмилетней дочерью в подъезде

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В Петербурге мужчина избил родителей девочки у нее на глазах, а затем распылил на семью перцовку. Об этом информирует ГУ МВД России по городу.