Мужчина напал на семью с восьмилетней дочерью и распылил на них перцовку
В Петербурге мужчина избил родителей девочки у нее на глазах, а затем распылил на семью перцовку. Об этом информирует ГУ МВД России по городу.
Вечером 29 августа на Кондратьевском проспекте произошёл трагический инцидент. По предварительным данным, 23-летний молодой человек вступил в конфликт с семейной парой и их восьмилетней дочерью в подъезде дома. Во время ссоры он начал избивать супругов, а затем распылил перцовый баллончик в их сторону.
После этого родители вместе с дочерью отправились в медицинское учреждение, где у всех троих были диагностированы химические ожоги глаз. Кроме того, у взрослых выявили и другие травмы. Врачи оказали им необходимую помощь и отпустили домой.
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, устроившего конфликт. В отношении него составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Правоохранительные органы начали проверку, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело.
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