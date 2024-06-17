Тело друга бывшего премьер-министра России Степашина нашли в Финском заливе

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Бывший глава муниципального округа Красное село в Санкт-Петербурге Николай Колошинский был найден без признаков жизни на дне Финского залива. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на управление МЧС Петербурга.
Тело мужчины достали из воды в районе дамбы, после чего передали родственникам для проведения экспертизы. Иные подробности не уточняются.
Напомним, 14 июня стало известно о пропаже друга экс-премьер-министра РФ Сергея Степашина. Колошинский переплывал дамбу на моторной лодке.
По предварительным данным, ему было необходимо преодолеть низкий мостик, но он не справился, ударился головой и выпал из судна. Очевидец заметил пустую лодку и вызвал экстренные службы.
Ранее сообщалось, что тело мужчины нашли и вытащили из Москвы-реки в районе ЖК River Sky.
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Напомним, 14 июня стало известно о пропаже друга экс-премьер-министра РФ Сергея Степашина. Колошинский переплывал дамбу на моторной лодке.
По предварительным данным, ему было необходимо преодолеть низкий мостик, но он не справился, ударился головой и выпал из судна. Очевидец заметил пустую лодку и вызвал экстренные службы.
Ранее сообщалось, что тело мужчины нашли и вытащили из Москвы-реки в районе ЖК River Sky.
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Екатерина Коршунова