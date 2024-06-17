ФСБ задержала в Подмосковье чиновника, который 12 лет скрывался от следствия

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ФСБ задержала в Подмосковье экс-главу департамента административной работы Минсельхоза РФ, которого разыскивали 12 лет по делу о хищении 2 млрд рублей. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ и официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Отмечается, что Донских находился в международном розыске по подозрению в организации хищения в период с 2007-2011 года средств АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк». Сумма хищений составила более двух миллиардов рублей.
Как сообщила Ирина Волк, преступник был задержан в Истринском районе Подмосковья. Примечательно, что уголовные дела в отношении злоумышленника и иных фигурантов были возбуждены еще в 2011 году.
Ранее сообщалось, что Московский гарнизонный военный суд принял решение отправить экс-заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрия Фролова в колонию на шесть лет за крупные взятки.
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Как сообщила Ирина Волк, преступник был задержан в Истринском районе Подмосковья. Примечательно, что уголовные дела в отношении злоумышленника и иных фигурантов были возбуждены еще в 2011 году.
Ранее сообщалось, что Московский гарнизонный военный суд принял решение отправить экс-заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрия Фролова в колонию на шесть лет за крупные взятки.
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Екатерина Коршунова