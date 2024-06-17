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ФСБ задержала в Подмосковье чиновника, который 12 лет скрывался от следствия

ФСБ: задержан скрывавшийся 12 лет экс-глава департамента Минсельхоза Донских
17 июня 2024, 10:22
Фото: iStock/irene_rebrova

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ задержала в Подмосковье экс-главу департамента административной работы Минсельхоза РФ, которого разыскивали 12 лет по делу о хищении 2 млрд рублей. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ и официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Отмечается, что Донских находился в международном розыске по подозрению в организации хищения в период с 2007-2011 года средств АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк». Сумма хищений составила более двух миллиардов рублей.

Как сообщила Ирина Волк, преступник был задержан в Истринском районе Подмосковья. Примечательно, что уголовные дела в отношении злоумышленника и иных фигурантов были возбуждены еще в 2011 году.



Ранее сообщалось, что Московский гарнизонный военный суд принял решение отправить экс-заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрия Фролова в колонию на шесть лет за крупные взятки.

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#фсб
#ирина волк
#сотрудники
#хищение
#деньги
Бесценная женщина: Вьетнамка пыталась ввезти в РФ часы на 13 миллионов рублей в себе
Вьетнамка из Дубая пыталась ввезти в Россию люксовые часы на 13 миллионов рублей
17 июня 2024, 10:45

Фото: iStock/pelucco

Вьетнамка из Дубая пыталась ввезти в РФ люксовые часы на 13 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Сообщается, что 52-летняя женщина не могла пройти рамку метеллодетектора. На ней не осталось ни чего металлического, но она все равно звенела. Женщину досмотрели и выяснили, что у нее внутри дорогие часы — Rolex Submariner, Rolex DayDate и Audemars Piguet Royal Oak из сплава золота 750 пробы с бриллиантами. Ей грозит 5 лет за контрабанду и большой штраф.

Ранее в аэропорту Внуково турист из Дубая пытался ввезти незадекларированные часы за 19 миллионов рублей. Согласно экспертизе, часы выполнены из сплава золота 750-й пробы, а лицевое стекло – из сапфира. Таможенная пошлина при ввозе таких часов составила бы 5,5 миллиона рублей.

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#фсб
#женщина
#турист
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Жителей и гостей Подмосковья предупредили о ливнях с грозами и градом
17 июня 2024, 10:00

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Главное управление МЧС России по Московской области предупредило о неблагоприятных погодных условиях. Об этом сообщил в пресс-службе ведомства.
«По прогнозу Росгидромета с полудня до 22 часов в Подмосковье местами ожидаются сильный дождь, гроза и град. При грозе – шквалистое усиление ветра с порывами до 17 м/с», – сообщается в телеграм-канале подмосковного главка МЧС. В ведомстве призвали граждан быть внимательнее на улице. В случае возникновения любого происшествия следует незамедлительно звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112.
Ранее в Москве и Подмосковье объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за гроз сразу на двое суток.

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#московская область
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Москвича задержали за выращивание конопли в дачном сарае
17 июня 2024, 09:18

Фото: пресс-служба Минтранса МО

41-летнего жителя Москвы задержала полиция по подозрению в организации теплицы по выращиванию конопли в сарае на дачном участке на территории городского округа Чехов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе отработки оперативной информации полиция установила, что мужчина закупил для своей нарколаборатории семена конопли и удобрения, а также вентиляторы, тепловые лампы и прочее оборудование», — говорится в сообщении.
В ходе обыска в сарае обнаружили восемь кустов конопли и запаянные пакеты с растительным веществом. Экспертиза части обнаруженного вещества показала, что это марихуана. Общая масса наркотика составила около килограмма. Остальное будет проверено в ходе следствия.

Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению».

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#чехов
#наркотики
#полиция
#криминал
#конопля
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Арестованный в России американец не признал вину
Американец Блэк не признал вину в угрозе убийством девушке во Владивостоке
17 июня 2024, 08:51

Фото: istock / AMilkin

Военный США Гордон Блэк не признал вину в угрозе убийством своей девушке. Об этом пишет РИА Новости.
Блэк был задержан во Владивостоке по обвинению в избиении женщины и краже у нее денег. Американцу было предъявлено обвинение в совершении преступления. Сообщается, что вину в краже он признал частично.

«Нет (не признаю вину в угрозе убийством). Частично (в краже), умысла не было», — сказал он.

Ранее сообщалось, что американский солдат Гордон Блэк во время суда во Владивостоке заявил, что взял деньги у своей девушки после ссоры, которую она спровоцировала. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#кражи
#ук
#обвинение
#женщины
#рф
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Стало известно, откуда у захватчиков ростовского СИЗО появился флаг ИГ*
Флаг ИГ* террористам из ростовского СИЗО передали под видом полотенец
17 июня 2024, 07:13

Фото: iStock/OlFedv

Флаг ИГ* и повязки на голову террористам из ростовского СИЗО передали под видом полотенец. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что оперативники проводят обыски у родственников ликвидированных преступников. Они ищут тех, кто мог передать такие посылки в СИЗО. Стало известно, что заточки и ножи террористы забрали у других заключенных.

Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержались в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Преступники требовали машину, оружие и возможность уехать из СИЗО. Спустя некоторое время злоумышленников удалось ликвидировать. Ранее они уже были судимы по террористическим статьям. Сотрудники, которые находились в заложниках, освобождены и не пострадали. Одним из заложников оказался начальник оперативного управления ростовского главка ФСИН Александр Богма.

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*запрещённая в России террористическая организация
#оружие
#преступники
#террористы
#сотрудники
#сизо
#фсин
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В Турции при жертвоприношениях во время Курбан-байрам пострадали 16 тыс человек
17 июня 2024, 01:54

Фото: iStock/9parusnikov

В первый день мусульманского праздника Курбан-байрам около 16 тысяч турецких граждан пострадали во время жертвоприношения, сообщил директор Министерства здравоохранения страны Фахреттин Коджа на своей странице в социальной сети X.
«Причиной таких травм является то, что животных режут непрофессионалы», – заявил он.

Пострадавшим оказана помощь в медицинских учреждениях.

Наибольшее число раненых было в Анкаре – 1 274 человека. В Стамбуле пострадали 840 человек, а в Измире – 416.

Напомним, Курбан-байрам (праздник жертвоприношений) отмечается в честь пророка Ибрахима (Авраам в Библии), от которого Аллах потребовал принести в жертву своего первого ребенка Исмаила. Одобрив готовность Ибрахима, Аллах разрешил ему принести в жертву ягненка вместо своего сына. Праздник служит символом отказа от языческих жертвоприношений.

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#курбан-байрам
#турция
#травмы
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«Был домашним мальчиком»: дядя захватчика ростовского СИЗО о племяннике
17 июня 2024, 00:52

Фото: iStock/zabelin

Один из участников захвата ростовского СИЗО, Малик Гандалоев, был «домашним мальчиком», заявил его дядя Мухарбек Гандатоев газете «Известия».
«То, что сейчас говорят, то, что сейчас происходит, – мы сами в шоке. Он отлично учился в школе, мальчик сам по себе домашний был, даже редко ходил по гостям», – рассказал Гандалоев «Известиям».

По его словам, племянник хорошо учился в школе и добился хороших результатов в высшем учебном заведении.

Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержались в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Преступники требовали машину, оружие и возможность уехать из СИЗО. Спустя некоторое время злоумышленников удалось ликвидировать. Ранее они уже были судимы по террористическим статьям.

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#фсин
#ростовская область
#депутат
#школа
#вуз
#сизо
#оружие
#преступники
#сотрудники
#заложники
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Авария на подстанции произошла в Ростове-на-Дону
Авария на подстанции произошла в Ростове-на-Дону, часть города без света
16 июня 2024, 23:37

Фото: iStock/happyphoton

На подстанции в Ростове произошла авария, сообщает Telegram-канал Don Mash.
Отмечается, что вспышка произошла на одной из подстанций. Впоследствии часть Западного района города осталась обесточена. Другие подробности и причины неизвестны.

Ранее, 15 июня, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что сильный дождь с грозой вызвал перебои с электричеством в пригородных зонах и историческом центре города.

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#ростов
#севастополь
#авария
#электричество
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В СПЧ сообщили о перегруженности ростовского СИЗО
Член СПЧ Мельников: перелимит ростовского СИЗО составляет около 400 человек
16 июня 2024, 23:07

Фото: iStock/Rafa Jodar

Перелимит ростовского СИЗО-1, где несколько преступников взяли в заложники сотрудников ФСИН, составляет от 200 до 400 человек, заявил в интервью РИА Новости член Совета по правам человека России, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
Мельников подчеркнул, что перелимит – «вполне привычное явление» для среднестатистического СИЗО.

«У меня ощущение, что не осталось тех, кто не говорит о необходимости разгружать изоляторы, чаще избирать альтернативные содержанию под стражей меры пресечения», – подчеркнул член СПЧ.

Однако правозащитник отметил, что хотя прогресс и был достигнут, он не был ощутимым.

Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержались в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Преступники требовали машину, оружие и возможность уехать из СИЗО. Спустя некоторое время злоумышленников удалось ликвидировать. Ранее они уже были судимы по террористическим статьям.

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#фсин
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#оружие
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#сотрудники
#ростовская область
#спч
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