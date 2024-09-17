Девушка поссорилась с мамой и сдала полицейским, что та выращивает марихуану в квартире

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В Москве женщина поссорилась с матерью и сдала полицейским, что та выращивает марихуану в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что инцидент произошёл 11 сентября. Родственницы сильно поссорились, конфликт едва не дошёл до драки. 49-летняя мать вызвала полицию, поскольку никак не могла справиться со своей 29-летней дочерью Екатериной. Правоохранители прибыли в квартиру на Филёвском бульваре, попытались успокоить девушку, как вдруг она неожиданно сделала заявление.
По словам Екатерины, её мать выращивает марихуану в квартире умершей бабушки. Дом находится неподалёку, в том же районе. Полицейские решили проверить квартиру и действительно обнаружили там девять кустов каннабиса. Находка была изъята.
Успокоившись после ссоры Екатерина поняла, что сказала лишнее и пожалела о содеянном. Однако уже поздно, поскольку теперь её матери грозит несколько лет тюремного заключения.
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По словам Екатерины, её мать выращивает марихуану в квартире умершей бабушки. Дом находится неподалёку, в том же районе. Полицейские решили проверить квартиру и действительно обнаружили там девять кустов каннабиса. Находка была изъята.
Успокоившись после ссоры Екатерина поняла, что сказала лишнее и пожалела о содеянном. Однако уже поздно, поскольку теперь её матери грозит несколько лет тюремного заключения.
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Анастасия Чинкова