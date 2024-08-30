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Девушка потеряла интерес к сексу из-за одной особенности партнера

Девушка потеряла интерес к сексу из-за неряшливости своего партнера
30 августа 2024, 06:38
Фото: istock/PeopleImages

Фото: istock/PeopleImages

Девушка потеряла интерес к сексу из-за неряшливости своего партнера, о чем рассказала на форуме Reddit. Об этом сообщает Daily Mirror.
21-летняя девушка призналась, что после переезда к возлюбленному её сексуальное влечение ослабло из-за его привычки оставлять дом в беспорядке. Она отметила, что её партнёр не заботится о мусоре и переполненной корзине для грязного белья, что вызывает у неё раздражение.

«Я его полная противоположность. Мне нетрудно убрать дома, но он даже не пытается уважать мой труд», — написала девушка.


Бытовые разногласия привели к тому, что у пары уже несколько недель нет интимной близости. Девушка также упомянула, что секс между ними и раньше не был удовлетворительным: происходил в одной позе, а прелюдия была короткой и неловкой. Несмотря на это, она по-прежнему считает своего партнера идеальным.

В комментариях к посту пользователи предложили девушке расстаться с мужчиной, так как в их отношениях не хватает уважения и совместных усилий. Однако автор поста решила не следовать этим советам. Позже она сообщила, что партнер всё-таки сделал уборку и приготовил ужин.

Мужчина также признался, что у него низкое половое влечение, что объясняет его спокойное отношение к отсутствию секса. Девушка отметила, что это обстоятельство её не огорчило, так как она сама не отличается высоким темпераментом.

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36 сантиметров: британец с самым большим пенисом в мире недоволен своей эрекцией
30 августа 2024, 06:18

Фото: istock/grinvalds

40-летний Мэтт Барр, чья длина полового члена составляет 36 сантиметров, стал знаменитым после появления в утреннем телешоу This Morning. После этого он получил множество предложений сниматься в порнофильмах и создавать контент для платформы OnlyFans, однако отказался от этих предложений.
Барр объяснил, что его уникальная анатомическая особенность, известная как макрофаллус, не является болезнью. Однако он признался, что испытывает трудности с эрекцией из-за проблем с кровообращением.

«Обеспечить приток крови к такому большому органу сложно, поэтому мой размер иногда колеблется», — отметил он.
Британец также рассказал, что принимал лекарства, чтобы уменьшить размер пениса, но это привело к противоположному эффекту.

Ранее Барр упомянул о необычных просьбах поклонниц, таких как уборка в доме обнаженным за деньги.

Ранее сексолог Тайоми Морган поделилась необычным методом для обогащения сексуальной жизни и укрепления эмоциональной близости: сексом по телефону. Этот способ подходит как для пар, находящихся на расстоянии друг от друга, так и для тех, кто хочет добавить разнообразия в свою сексуальную рутину.

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Один их обвиняемых в теракте в «Крокуса» мог получить гражданство России
МВД Таджикистана: Фигурант по делу «Крокуса» Солиев мог получить гражданство РФ
30 августа 2024, 05:42

Фото: istock/Pavel Starikov

Фигурант по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Умеджон Солиев, включенный в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, мог получить гражданство России.
Об этом сообщил источник в МВД Таджикистана, передает РИА Новости.

Солиев, которому 26 лет, родился в 1998 году в Душанбе, но, по данным МВД Таджикистана, он уже давно не проживает в столице. В связи с этим существует вероятность, что он оформил российское гражданство, поскольку в настоящее время не прописан в Душанбе.

Ранее стало известно, что пятеро новых фигурантов дела о теракте снабжали исполнителей оружием. Они были задержаны на территории Дагестана 31 марта.

Ранее сообщалось, что депутаты внесут в Государственную Думу инициативу о депортации из России мигрантов с судимостью. Об этом заявила заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Сардана Авксентьева в своем Telegram-канале.

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#мвд
#мигранты
#террористы
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Стая волков-людоедов наводит страх на целый округ — девять жертв за месяц
Волки-людоеды растерзали девять человек в Индии
30 августа 2024, 05:30

Фото: istock/Wirestock

В индийском штате Уттар-Прадеш обнаружена стая волков-людоедов, которая с марта этого года терроризирует местных жителей. Об этом сообщает Hindustan Times.
Стая азиатских волков, действующая в округе Бахрайч, за последние месяцы совершила десятки нападений. В результате этих атак волки убили девять человек, семеро из которых стали жертвами после 17 июля. Более 50 человек успели спастись, но получили серьезные травмы.

Несмотря на установки прожекторов и громкоговорителей в пострадавших деревнях, меры безопасности оказались недостаточными. Местные власти призывают жителей искать укрытие на крышах или в закрытых помещениях, чтобы избежать нападений хищников. В ночное время десятки селян патрулируют округу с факелами и железными прутами.

По данным камер видеонаблюдения, стая состоит из шести волков, включая одного хромого. Четыре волка уже пойманы с помощью дронов и тепловизоров, последний из них был задержан 29 августа. Если расчеты верны, на свободе остаются еще двое волков.

Местные жители рассматривают новые методы защиты от волков. Один из предложенных способов — использование экскрементов и мочи слонов для отпугивания хищников, так как они обычно избегают крупных животных.

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#жизнь
#травмы
#меры
#девочка
#волк
#нападение
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Насыпали перец на гениталии: в Индии местные жители проводят ужасные пытки за кражу
В Индии мужчина стал жертвой жестоких пыток за подозрение в воровстве
30 августа 2024, 04:15

Фото: istock/Prithul

В штате Бихар, Индия, разразился скандал после того, как в социальных сетях появилось видео с жестокими пытками мужчины, обвиненного в воровстве. Пятеро местных жителей задержаны за участие в избиении и «бесчеловечных пытках», сообщает News9Live.
На видео видно, как селяне избивают мужчину, обвиненного в краже, и наносят ему серьезные физические страдания. В рамках расправы они насыпали на его гениталии порошок перца чили, что вызвало невыносимую боль.

Полиция начала расследование инцидента и объявила участников избиения в розыск. Трое из них уже задержаны, а позже были арестованы еще двое. Зачинщик пыток обвинил пострадавшего в краже из магазина. Правоохранители призвали общественность воздержаться от распространения видео, указывая на его оскорбительный характер. Ведется дальнейшее расследование, и правоохранители ищут остальных участников жестокой расправы.

Ранее в Индии был зафиксирован другой случай жестокого обращения: учитель избил ученика за невыполненную домашнюю работу.

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#воры
#полиция
#расследование
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Насильник и мучитель детей: Симоньян прокомментировала арест Дурова
Симоньян сравнила задержание Дурова с арестом Ассанжа
30 августа 2024, 01:53

Фото: istock/Daniil Dubov

Главный редактор RT Маргарита Симоньян провела параллель между задержанием основателя Telegram Павла Дурова и арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
В своем Telegram-канале Симоньян выразила обеспокоенность тем, что западные страны продолжают преследовать людей, которые выступают за свободу информации и независимость от правительственного контроля.

«Сначала Ассанж, теперь Дуров. В мире, где власть боится правды и независимых голосов, любой, кто бросает вызов системе, рискует оказаться за решеткой», — написала Симоньян.
Она также отметила, что подобные действия являются свидетельством двойных стандартов западных стран, которые декларируют свободу слова, но на деле активно подавляют любые альтернативные точки зрения.

Ранее стало известно, что Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Его арест вызвал волну негодования и опасений среди тех, кто видит в этом шаге попытку давления на независимые платформы и их основателей.

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#арест
#telegram
#павел дуров
#ассанж
#маргарита симоньян
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Макрон раскрыл, законно ли Дуров получил гражданство Франции
Макрон назвал оправданным выдачу Павлу Дурову гражданства Франции
30 августа 2024, 00:21

Фото: istock/plej92

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предоставление французского гражданства основателю Telegram Павлу Дурову было полностью оправданным. Это заявление он сделал во время пресс-конференции в Белграде, где также присутствовал президент Сербии Александр Вучич.
Макрон уточнил, что решение о выдаче паспорта Дурову было принято в 2018 году и он поддерживает этот шаг. «Я считаю его совершенно оправданным», – подчеркнул французский лидер.

Президент Франции также отметил, что страна продолжает предоставлять гражданство выдающимся личностям из различных сфер деятельности, включая бизнес, спорт и искусство. По его словам, это важная практика, направленная на привлечение талантливых людей в республику.

Ранее Макрон комментировал ситуацию с арестом Дурова, подчеркнув, что задержание предпринимателя не связано с политическими мотивами.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не знал о планах основателя Telegram Павла Дурова, а также не собирался с ним встречаться в Париже.

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#гражданство
#президент
#telegram
#макрон
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«Почти месяц боролась за жизнь»: Умерла девочка, пострадавшая после взрыва в Нижнем Тагиле
КП: умерла 12-летняя Полина, пострадавшая после взрыва в Нижнем Тагиле
30 августа 2024, 00:20

Фото: istock/Sasiistock

В больнице скончалась 12-летняя Полина, одна из пострадавших в результате взрыва газа, произошедшего в пятиэтажном доме на улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».
Взрыв произошел 1 августа в квартире на втором этаже, где девочка находилась с друзьями. Полина получила серьезные травмы и была доставлена в больницу, где почти месяц боролась за жизнь.

Сегодня, 29 августа, стало известно, что Полина скончалась в Детской городской больнице № 9. Таким образом, число погибших в результате этого инцидента возросло до 11 человек.

Напомним, что взрыв газа привел к частичному обрушению дома, в результате чего пострадали 16 человек. Следственный комитет выяснил, что причиной взрыва стало ненадлежащее техническое обслуживание оборудования. Обвинения уже предъявлены сотрудникам газовой службы, ответственным за технические услуги.

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#взрыв
#девочка
#взрыв газа
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В ростовских Шахтах произошел пожар на подстанции
Заммэра Петров: в ростовских Шахтах загорелась подстанция
29 августа 2024, 21:11

Фото: istock/Kara Capaldo

В городе Шахты Ростовской области загорелась подстанция, из-за чего отключили одну из линий электропередач. Об этом сообщил первый заместитель мэра города Владимир Петров в своем телеграм-канале.
«В 19.25 из-за возгорания подстанции по улице Текстильная, 35 была отключена линия электропередачи», — написал замградоначальника.
По его данным, ориентировочно, подачу электричества возобновят в ближайшие три часа.
«Причины возгорания уточняются, о них обязательно сообщу дополнительно», — добавил Петров.
Ранее в сети появились кадры последствий удара ВСУ по нефтебазе в Ростовской области. На опубликованном ролике можно заметить густой столб черного дыма и полыхающий огонь. На месте происшествия работали сотрудники спецслужб.

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Толпа мигрантов устроила массовое побоище на Жулебинском бульваре в Москве
23 мигранта задержали во время массовой драки на юго-востоке Москвы
29 августа 2024, 20:16

Фото: Фотобанк Московской области

Массовая потасовка с участием 23 мигрантов произошла на юго-востоке Москвы на Жулебинском бульваре. Всех участников потасовки задержали, сообщило ГУ МВД по столице.
По данным полиции, драка началась вечером 28 августа. Конфликт произошел на фоне личных неприязненных отношений, говорится в формулировке правоохранительных органов.

Всем участникам массовой драки вменили статью о хулиганстве – 213 УК. После задержания выяснило, что 9 человек находятся в России незаконно. Они попали под статью о нарушении правил миграции.

О травмах и побоях никто из мигрантов в полицию не заявил.

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