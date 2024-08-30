Девушка потеряла интерес к сексу из-за одной особенности партнера

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Девушка потеряла интерес к сексу из-за неряшливости своего партнера, о чем рассказала на форуме Reddit. Об этом сообщает Daily Mirror.
21-летняя девушка призналась, что после переезда к возлюбленному её сексуальное влечение ослабло из-за его привычки оставлять дом в беспорядке. Она отметила, что её партнёр не заботится о мусоре и переполненной корзине для грязного белья, что вызывает у неё раздражение.
Бытовые разногласия привели к тому, что у пары уже несколько недель нет интимной близости. Девушка также упомянула, что секс между ними и раньше не был удовлетворительным: происходил в одной позе, а прелюдия была короткой и неловкой. Несмотря на это, она по-прежнему считает своего партнера идеальным.
В комментариях к посту пользователи предложили девушке расстаться с мужчиной, так как в их отношениях не хватает уважения и совместных усилий. Однако автор поста решила не следовать этим советам. Позже она сообщила, что партнер всё-таки сделал уборку и приготовил ужин.
Мужчина также признался, что у него низкое половое влечение, что объясняет его спокойное отношение к отсутствию секса. Девушка отметила, что это обстоятельство её не огорчило, так как она сама не отличается высоким темпераментом.
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«Я его полная противоположность. Мне нетрудно убрать дома, но он даже не пытается уважать мой труд», — написала девушка.
Бытовые разногласия привели к тому, что у пары уже несколько недель нет интимной близости. Девушка также упомянула, что секс между ними и раньше не был удовлетворительным: происходил в одной позе, а прелюдия была короткой и неловкой. Несмотря на это, она по-прежнему считает своего партнера идеальным.
В комментариях к посту пользователи предложили девушке расстаться с мужчиной, так как в их отношениях не хватает уважения и совместных усилий. Однако автор поста решила не следовать этим советам. Позже она сообщила, что партнер всё-таки сделал уборку и приготовил ужин.
Мужчина также признался, что у него низкое половое влечение, что объясняет его спокойное отношение к отсутствию секса. Девушка отметила, что это обстоятельство её не огорчило, так как она сама не отличается высоким темпераментом.
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Елена Перлова