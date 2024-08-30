Насыпали перец на гениталии: в Индии местные жители проводят ужасные пытки за кражу

Фото: istock/Prithul
В штате Бихар, Индия, разразился скандал после того, как в социальных сетях появилось видео с жестокими пытками мужчины, обвиненного в воровстве. Пятеро местных жителей задержаны за участие в избиении и «бесчеловечных пытках», сообщает News9Live.
На видео видно, как селяне избивают мужчину, обвиненного в краже, и наносят ему серьезные физические страдания. В рамках расправы они насыпали на его гениталии порошок перца чили, что вызвало невыносимую боль.
Полиция начала расследование инцидента и объявила участников избиения в розыск. Трое из них уже задержаны, а позже были арестованы еще двое. Зачинщик пыток обвинил пострадавшего в краже из магазина. Правоохранители призвали общественность воздержаться от распространения видео, указывая на его оскорбительный характер. Ведется дальнейшее расследование, и правоохранители ищут остальных участников жестокой расправы.
Ранее в Индии был зафиксирован другой случай жестокого обращения: учитель избил ученика за невыполненную домашнюю работу.
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Полиция начала расследование инцидента и объявила участников избиения в розыск. Трое из них уже задержаны, а позже были арестованы еще двое. Зачинщик пыток обвинил пострадавшего в краже из магазина. Правоохранители призвали общественность воздержаться от распространения видео, указывая на его оскорбительный характер. Ведется дальнейшее расследование, и правоохранители ищут остальных участников жестокой расправы.
Ранее в Индии был зафиксирован другой случай жестокого обращения: учитель избил ученика за невыполненную домашнюю работу.
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Елена Перлова