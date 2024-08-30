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Насыпали перец на гениталии: в Индии местные жители проводят ужасные пытки за кражу

В Индии мужчина стал жертвой жестоких пыток за подозрение в воровстве
30 августа 2024, 04:15
Фото: istock/Prithul

Фото: istock/Prithul

В штате Бихар, Индия, разразился скандал после того, как в социальных сетях появилось видео с жестокими пытками мужчины, обвиненного в воровстве. Пятеро местных жителей задержаны за участие в избиении и «бесчеловечных пытках», сообщает News9Live.
На видео видно, как селяне избивают мужчину, обвиненного в краже, и наносят ему серьезные физические страдания. В рамках расправы они насыпали на его гениталии порошок перца чили, что вызвало невыносимую боль.

Полиция начала расследование инцидента и объявила участников избиения в розыск. Трое из них уже задержаны, а позже были арестованы еще двое. Зачинщик пыток обвинил пострадавшего в краже из магазина. Правоохранители призвали общественность воздержаться от распространения видео, указывая на его оскорбительный характер. Ведется дальнейшее расследование, и правоохранители ищут остальных участников жестокой расправы.



Ранее в Индии был зафиксирован другой случай жестокого обращения: учитель избил ученика за невыполненную домашнюю работу.

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#воры
#полиция
#расследование
Насильник и мучитель детей: Симоньян прокомментировала арест Дурова
Симоньян сравнила задержание Дурова с арестом Ассанжа
30 августа 2024, 01:53

Фото: istock/Daniil Dubov

Главный редактор RT Маргарита Симоньян провела параллель между задержанием основателя Telegram Павла Дурова и арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
В своем Telegram-канале Симоньян выразила обеспокоенность тем, что западные страны продолжают преследовать людей, которые выступают за свободу информации и независимость от правительственного контроля.

«Сначала Ассанж, теперь Дуров. В мире, где власть боится правды и независимых голосов, любой, кто бросает вызов системе, рискует оказаться за решеткой», — написала Симоньян.
Она также отметила, что подобные действия являются свидетельством двойных стандартов западных стран, которые декларируют свободу слова, но на деле активно подавляют любые альтернативные точки зрения.

Ранее стало известно, что Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Его арест вызвал волну негодования и опасений среди тех, кто видит в этом шаге попытку давления на независимые платформы и их основателей.

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#арест
#telegram
#павел дуров
#ассанж
#маргарита симоньян
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Макрон раскрыл, законно ли Дуров получил гражданство Франции
Макрон назвал оправданным выдачу Павлу Дурову гражданства Франции
30 августа 2024, 00:21

Фото: istock/plej92

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предоставление французского гражданства основателю Telegram Павлу Дурову было полностью оправданным. Это заявление он сделал во время пресс-конференции в Белграде, где также присутствовал президент Сербии Александр Вучич.
Макрон уточнил, что решение о выдаче паспорта Дурову было принято в 2018 году и он поддерживает этот шаг. «Я считаю его совершенно оправданным», – подчеркнул французский лидер.

Президент Франции также отметил, что страна продолжает предоставлять гражданство выдающимся личностям из различных сфер деятельности, включая бизнес, спорт и искусство. По его словам, это важная практика, направленная на привлечение талантливых людей в республику.

Ранее Макрон комментировал ситуацию с арестом Дурова, подчеркнув, что задержание предпринимателя не связано с политическими мотивами.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не знал о планах основателя Telegram Павла Дурова, а также не собирался с ним встречаться в Париже.

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#гражданство
#президент
#telegram
#макрон
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«Почти месяц боролась за жизнь»: Умерла девочка, пострадавшая после взрыва в Нижнем Тагиле
КП: умерла 12-летняя Полина, пострадавшая после взрыва в Нижнем Тагиле
30 августа 2024, 00:20

Фото: istock/Sasiistock

В больнице скончалась 12-летняя Полина, одна из пострадавших в результате взрыва газа, произошедшего в пятиэтажном доме на улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».
Взрыв произошел 1 августа в квартире на втором этаже, где девочка находилась с друзьями. Полина получила серьезные травмы и была доставлена в больницу, где почти месяц боролась за жизнь.

Сегодня, 29 августа, стало известно, что Полина скончалась в Детской городской больнице № 9. Таким образом, число погибших в результате этого инцидента возросло до 11 человек.

Напомним, что взрыв газа привел к частичному обрушению дома, в результате чего пострадали 16 человек. Следственный комитет выяснил, что причиной взрыва стало ненадлежащее техническое обслуживание оборудования. Обвинения уже предъявлены сотрудникам газовой службы, ответственным за технические услуги.

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#взрыв
#девочка
#взрыв газа
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В ростовских Шахтах произошел пожар на подстанции
Заммэра Петров: в ростовских Шахтах загорелась подстанция
29 августа 2024, 21:11

Фото: istock/Kara Capaldo

В городе Шахты Ростовской области загорелась подстанция, из-за чего отключили одну из линий электропередач. Об этом сообщил первый заместитель мэра города Владимир Петров в своем телеграм-канале.
«В 19.25 из-за возгорания подстанции по улице Текстильная, 35 была отключена линия электропередачи», — написал замградоначальника.
По его данным, ориентировочно, подачу электричества возобновят в ближайшие три часа.
«Причины возгорания уточняются, о них обязательно сообщу дополнительно», — добавил Петров.
Ранее в сети появились кадры последствий удара ВСУ по нефтебазе в Ростовской области. На опубликованном ролике можно заметить густой столб черного дыма и полыхающий огонь. На месте происшествия работали сотрудники спецслужб.

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Толпа мигрантов устроила массовое побоище на Жулебинском бульваре в Москве
23 мигранта задержали во время массовой драки на юго-востоке Москвы
29 августа 2024, 20:16

Фото: Фотобанк Московской области

Массовая потасовка с участием 23 мигрантов произошла на юго-востоке Москвы на Жулебинском бульваре. Всех участников потасовки задержали, сообщило ГУ МВД по столице.
По данным полиции, драка началась вечером 28 августа. Конфликт произошел на фоне личных неприязненных отношений, говорится в формулировке правоохранительных органов.

Всем участникам массовой драки вменили статью о хулиганстве – 213 УК. После задержания выяснило, что 9 человек находятся в России незаконно. Они попали под статью о нарушении правил миграции.

О травмах и побоях никто из мигрантов в полицию не заявил.

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«Муж-наркоман с Украины запудрил мозги»: Что известно о задержанной за терроризм госчиновнице
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#мигранты
#москва
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«Муж-наркоман с Украины запудрил мозги»: Что известно о задержанной за терроризм госчиновнице
Родные задержанной экс-чиновницы из Белгорода Шинкарук не верят в её помощь ВСУ
29 августа 2024, 19:28

Фото: iStock/sebastianosecondi

На днях стали известны подробности дела бывшей чиновницы из Белгородской области Виктории Шинкарук, которую обвиняют в участии в подготовке теракта по заказу ВСУ. По версии следствия, девушка вместе с подельником передавала через тайники деньги и взрывчатку. Однако родные и близкие Виктории уверены, что ее использовали, а сама она действовала по незнанию и без злого умысла.
Кем работала Шинкарук, сколько лет ей грозит и как в этом всем замешан бежавший на Украину муж-наркоман — в материале «Радио 1».

Заказ украинских кураторов

Вот уже почти два года экс-чиновница сидит в СИЗО «Лефортово». В начале августа 2024 года материалы ее дела отправили во 2-й Западный окружной военный суд Москвы. Первое заседание, назначенное на 27 августа, отложили из-за неявки свидетелей.

По данным следствия, бывшая чиновница обвиняется в участии в подготовке террористического акта по заказу от украинских кураторов.

Сообщается, что она в сентябре 2022 года сняла с карты 100 тысяч, а ее подельник, слесарь Александр Холодков, — еще 500 тысяч, которые затем они спрятали в тайнике. Средства предназначались для осуществления теракта.
Фото: iStock/Vershinin

Следователи отмечают, что эти деньги должны были пойти на нужды неустановленных участников преступного сообщества. Кроме того, обвиняемые также занимались перемещением взрывчатых веществ в тайники.

28-летнюю девушку обвиняют сразу по пяти статьям УК РФ:
  • незаконный оборот взрывчатки (часть 4 статьи 222 УК);
  • контрабанда оружия и взрывчатки (часть 3 статьи 226.1 УК);
  • организация и участие в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК);
  • покушение на призывы к терроризму, его оправдание или пропаганда (часть 1 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 205 УК)
  • покушение на изготовление взрывчатки (часть 1 статьи 30, части 3 статьи 223.1 УК).
Пока шло следствие Шинкарук не раз заявляла, что не знала, на какие цели пойдут деньги. Об отсутствии злого умысла также говорят и ее родственники.

В общей совокупности Виктории Шинкарук грозит до 25 лет колонии.

Росла без матери

Информации о Виктории Шинкарук в публичных источниках не так много. По данным ИА Регнум, Шинкарук родом из села Никольское в Богородском районе Белгородской области.

Мать Светлана бросила дочь еще в детстве и не участвовала в ее воспитании, отдавая предпочтение другим занятиям — она неоднократно получала штрафы и «административки» за хулиганское поведение и появление на людях в нетрезвом виде.
Фото: iStock/Zbynek Pospisil

С раннего детства Викторию воспитывала и содержала ее бабушка, фактически заменившая ей всю родню. На данный момент, пока девушка сидит в СИЗО, бабушка все так же поддерживает ее и держит контакт с адвокатами.

Повзрослев, Шинкарук устроилась на работу в местный бутик, после чего ей удалось стать инспектором контрольного управления в администрации белгородского губернатора. Судя по ее профилям в социальных сетях, чиновница вела жизнь выше среднего достатка: носила дорогую одежду, посещала элитные заведения и регулярно летала на отдых.

Обманул муж-наркоман

Родня Виктории, по данным издания, практически в один голос заявляет, что девушку обманул ее муж Евгений Кисель — неоднократно привлекавшийся за употребление наркотиков, а три года назад сбежавший на Украину. По словам близких, он находился под домашним арестом, пока расследовалось его дело о распространении наркотиков, срок по которому — 10 лет колонии.
«<…> Он какое-то время сидел дома с браслетом, а потом смог сбежать на Украину — у него там родственники. И оттуда он иногда присылал деньги Вике — на день рождения, например», — приводятся слова одного из родственников.
Фото: iStock/Dmitrii Balabanov

По их словам, именно муж подставил Викторию во всей этой истории с передачей денег и взрывчатки, по его просьбе она сняла деньги в банкомате и оставила их в ящике супермаркета.
«Против России она бы целенаправленно не пошла, я уверен. Она человек спокойный, адекватный, не сумасшедшая. Думаю, с передачей денег ее очень подставил муж. Она просто поверила его словам, они женаты уже около шести лет. Какой-никакой, а все-таки муж», — объяснил родственник.

Проукраинские друзья

По данным ИА «Регнум», у мужа Виктории был друг из Харькова по имени Стас Шпак, он не раз присылал ему в Россию деньги до того, как началась СВО. В интернете Шпак активно критикует Россию, с пеной у рта пытается доказать, что «Белгород — это Украина», а также безмерно радуется смертям известных российских политиков — к примеру, Владимира Жириновского.
Фото: iStock/Jakub Laichter

О том, какие взглядов придерживается сам Евгений Кисель, сбежавший в объятия киевского режима, — неизвестно.

«Теперь может потерять молодость»

В том, что Виктория оказалась жертвой обмана, уверены не только ее родственники, но и друзья.
«Я не верю, что она могла пойти на какие-то действия против страны. Она очень умная девушка, очень привлекательная, за все время общения я никогда не слышал от неё сомнительных высказываний. Она любит нашу страну. Она всегда очень много работала, без выходных — сама себя сделала. Очень жалко, что так всё вышло. Сомневаюсь, что она могла бы пойти на такое», — рассказал изданию близкий друг Виктории Александр.
Другой товарищ девушки, Сергей, также глубоко уверен, что ее подвела наивность и доверчивость. Он считает, муж убедил Викторию в том, что деньги из тайника нужны для «решения вопроса» с его уголовным делом.
«Думаю, он ей запудрил мозги, что эти деньги якобы помогли бы ему избежать «уголовки» за наркотики, а она, дурочка, просто хотела помочь. Теперь может потерять молодость, возможность завести семью», — поделился Сергей.
Фото: iStock/CursedSenses

Обвиняемые Шинкарук и Холодков вины до сих пор не признали.

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Сын испанского актёра получил пожизненный срок за убийство врача в Таиланде
29 августа 2024, 18:23

Фото: istockphoto/tiero

В Таиланде 30-летнего шеф-повара Даниэля Санчо Брончало приговорили к пожизненному заключению за убийство и расчленение пластического хирурга в Таиланде. Его отец, Родольфо Санчо Агирре, — известный актер.
Осуждённый Даниэль раньше работал шеф-поваром и вёл свой специальный гастрономический канал на платформе YouTube, сообщает The Washington Post. Как сообщили тайские следователи, он сознался в убийстве пластического хирурга Арриеты и рассказал, что запланировал и совершил его из-за того, что тот угрожал опозорить его и его семью, раскрыв их предполагаемую сексуальную связь.

Изначально убийцу приговорили к смертной казни, но после того, как он признался и начал сотрудничать со следствием, ему заменили приговор на пожизненный срок. Кроме того, суд обязал осуждённого выплатить семье убитого компенсацию в размере 4,2 миллиона батов (около 11 миллионов рублей).

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#приговор
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#убийство
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В Лосино-Петровске мотоцикл столкнулся с автобусом и загорелся
29 августа 2024, 17:30

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Мотоцикл столкнулся с рейсовым автобусом и загорелся, пострадали мотоциклист и его пассажир, ДТП произошло на территории городского округа Лосино-Петровский, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«На место вызова оперативно прибыли спасатели. Они увидели, что из-за аварии разлилось топливо и мотоцикл загорелся. Работники пожарно-спасательной службы оперативно развернули пожарный рукав и потушили байк, а также помогли медикам оказать первую помощь пострадавшим и перенести их в машину скорой помощи», — говорится в сообщении.
Оба пострадавших — мужчины 2004 года рождения, их госпитализировали в Щёлковскую районную больницу.

Отмечается, что в автобусе в момент ДТП был только водитель, ему помощь врачей не потребовалась.

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Экс-бойца ЧВК «Вагнер» приговорили к пожизненному заключению за убийство

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#пострадавший
#мособлпожспас
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Экс-бойца ЧВК «Вагнер» приговорили к пожизненному заключению за убийство
29 августа 2024, 17:27

Фото: istockphoto / Daniil Dubov

В Перми суд вынес приговор бывшему бойцу ЧВК «Вагнер» Григорию Старикову. Его признали виновным в умышленном убийстве трёх человек и приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщили в РБК.
В июне прошлого года Стариков, находясь в гостях у двух мужчин и женщины, убил их, нанеся монтировкой от 18 до 22 ударов по голове и телу.

«В ходе ссоры, возникшей по причине давнего конфликта» он забил их насмерть «неустановленным тупым предметом» и сбежал.Стариков нанёс каждой из трёх жертв от 18 до 22 ударов. Тела погибших нашла хозяйка квартиры лишь спустя пять дней», — сообщили в СК.

Последние три года Стариков с органическим расстройством личности. Во время службы в зоне СВО он получил ранение, из-за которого разрушились суставы опорно-двигательного аппарата. Теперь он передвигается на костылях.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл участие Старикова в боевых действиях, его заболевания, награды ЧВК «Вагнер» и медаль «За отвагу». Также суд принял во внимание противоправность поведения потерпевших.

Сторона защиты назвала приговор чрезмерно суровым и заявила, что их клиент совершил преступление из-за контузии. Адвокат указал на необходимость прохождения длительного лечения и реабилитации как участника боевых действий. Суд оставил приговор в силе.

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