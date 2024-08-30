36 сантиметров: британец с самым большим пенисом в мире недоволен своей эрекцией

Фото: istock/grinvalds
40-летний Мэтт Барр, чья длина полового члена составляет 36 сантиметров, стал знаменитым после появления в утреннем телешоу This Morning. После этого он получил множество предложений сниматься в порнофильмах и создавать контент для платформы OnlyFans, однако отказался от этих предложений.
Барр объяснил, что его уникальная анатомическая особенность, известная как макрофаллус, не является болезнью. Однако он признался, что испытывает трудности с эрекцией из-за проблем с кровообращением.
Британец также рассказал, что принимал лекарства, чтобы уменьшить размер пениса, но это привело к противоположному эффекту.
Ранее Барр упомянул о необычных просьбах поклонниц, таких как уборка в доме обнаженным за деньги.
Ранее сексолог Тайоми Морган поделилась необычным методом для обогащения сексуальной жизни и укрепления эмоциональной близости: сексом по телефону. Этот способ подходит как для пар, находящихся на расстоянии друг от друга, так и для тех, кто хочет добавить разнообразия в свою сексуальную рутину.
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«Обеспечить приток крови к такому большому органу сложно, поэтому мой размер иногда колеблется», — отметил он.
Британец также рассказал, что принимал лекарства, чтобы уменьшить размер пениса, но это привело к противоположному эффекту.
Ранее Барр упомянул о необычных просьбах поклонниц, таких как уборка в доме обнаженным за деньги.
Ранее сексолог Тайоми Морган поделилась необычным методом для обогащения сексуальной жизни и укрепления эмоциональной близости: сексом по телефону. Этот способ подходит как для пар, находящихся на расстоянии друг от друга, так и для тех, кто хочет добавить разнообразия в свою сексуальную рутину.
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Елена Перлова