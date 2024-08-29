Представился оценщиком: мужчина с гнилыми зубами обманул и изнасиловал молодую медсестру

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Медсестра из Санкт-Петербурга подверглась нападению насильника. Инцидент произошёл 29 августа в её квартире, расположенной на проспекте Большевиков. Об этом сообщило издания «Фонтанка».
Мужчина представился «оценщиком службы курьерских заказов».
После происшествия девушка обратилась в больницу, где её осмотрели врачи.
В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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«По словам девушки, к ней пришёл мужчина, который представился работником курьерской службы. Он проник в квартиру, применив силу, и надругался над ней. 21-летняя медсестра описала преступника как 40-летнего мужчину невысокого роста и среднего телосложения. Седые волосы, щетина на подбородке, проплешина на голове и гнилые зубы», — поделились в издании.
После происшествия девушка обратилась в больницу, где её осмотрели врачи.
В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Мира Полтева