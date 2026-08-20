«Когда вода уходит, скелеты поднимаются»: на берегу озера в США вновь нашли человеческие останки
На побережье озера Мид в США обнаружили человеческие останки. Их принадлежность пока не установлена, сообщил телеканал KLAS.
Находку сделали отдыхающие: компания друзей проводила время на пляже, и один из них обратил внимание на подозрительный предмет в воде. Мужчина достал из озера челюсть, на которой сохранились зубы и пломбы.
Сотрудники полиции, прибывшие на место, подтвердили, что речь идёт о настоящих человеческих останках. Сейчас следователи выясняют, кому они могли принадлежать и как долго находились в водоёме. Расследование продолжается.
За последние четыре года это уже второй случай обнаружения останков в озере Мид. В мае 2022 года на берегу в бочке нашли тело мужчины, который, по данным следствия, погиб от огнестрельного ранения в 1980‑х годах. Личность погибшего до сих пор не установлена.
Обе находки пришлись на период, когда уровень воды в озере рекордно снизился. Один из посетителей озера прокомментировал ситуацию фразой: «Когда вода уходит, скелеты поднимаются».
Читайте также: