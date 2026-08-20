«Когда вода уходит, скелеты поднимаются»: на берегу озера в США вновь нашли человеческие останки

20 августа 2026, 05:54

Жители США обнаружили человеческие останки на берегу озера Мид

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

На побережье озера Мид в США обнаружили человеческие останки. Их принадлежность пока не установлена, сообщил телеканал KLAS.