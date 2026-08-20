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«Когда вода уходит, скелеты поднимаются»: на берегу озера в США вновь нашли человеческие останки

Жители США обнаружили человеческие останки на берегу озера Мид
Фото: iStock/Synthetic-Exposition

На побережье озера Мид в США обнаружили человеческие останки. Их принадлежность пока не установлена, сообщил телеканал KLAS.



Находку сделали отдыхающие: компания друзей проводила время на пляже, и один из них обратил внимание на подозрительный предмет в воде. Мужчина достал из озера челюсть, на которой сохранились зубы и пломбы.

Сотрудники полиции, прибывшие на место, подтвердили, что речь идёт о настоящих человеческих останках. Сейчас следователи выясняют, кому они могли принадлежать и как долго находились в водоёме. Расследование продолжается.

За последние четыре года это уже второй случай обнаружения останков в озере Мид. В мае 2022 года на берегу в бочке нашли тело мужчины, который, по данным следствия, погиб от огнестрельного ранения в 1980‑х годах. Личность погибшего до сих пор не установлена.

Обе находки пришлись на период, когда уровень воды в озере рекордно снизился. Один из посетителей озера прокомментировал ситуацию фразой: «Когда вода уходит, скелеты поднимаются».

Александр Огарёв

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