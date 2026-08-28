Девушка привела любовника к парню домой и поплатилась жизнью
Парень расправился со своей девушкой, застав ее дома с другим мужчиной в подмосковных Котельниках. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По его информации, 28-летний Хуршед вернулся в квартиру и увидел рядом с 25-летней Башорат незнакомца. Охваченный ревностью, он устроил ссору, схватил нож и набросился на возлюбленную. Жертва получила множественные удары по голове, туловищу и конечностям. Эти ранения оказались смертельными.
Любовник сбежал во время нападения, не попытавшись помочь своей пассии, и остался жив. Подозреваемого задержали, он полностью признал свою вину. Суд арестовал фигуранта на два месяца, расследование начал подмосковный СК.
Ранее сообщалось, что жителя Назарово его любовницу задержали по подозрению в убийстве жены.
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