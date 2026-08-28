Девушка привела любовника к парню домой и поплатилась жизнью

28 августа 2026, 15:29

В Котельниках парень зарезал свою девушку, застав ее дома с любовником

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

Парень расправился со своей девушкой, застав ее дома с другим мужчиной в подмосковных Котельниках. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.