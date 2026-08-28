«Интимный террорист» следил за женой и поплатился жизнью

28 августа 2026, 15:24

NL Times: жена отравила мужа из-за слежки с помощью 13 камер в Нидерландах

Фото: istockphoto/Rawf8

34-летняя женщина из Нидерландов призналась в том, что дала своему 44-летнему партнеру вещества, которые могли привести к его смерти. Об этом сообщает NL Times со ссылкой на материалы предварительного судебного заседания.