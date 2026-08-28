«Интимный террорист» следил за женой и поплатился жизнью
34-летняя женщина из Нидерландов призналась в том, что дала своему 44-летнему партнеру вещества, которые могли привести к его смерти. Об этом сообщает NL Times со ссылкой на материалы предварительного судебного заседания.
По версии следствия, обвиняемая смешала токсины с водой и апельсиновым соком, после чего напоила мужчину полученным напитком. Женщину арестовали 28 мая, и с тех пор фигурантка находится под стражей. Первоначально она отрицала причастность к гибели партнера.
Адвокат обвиняемой настаивает на том, что его подзащитная действовала в условиях психологического насилия. По словам защитника, женщина находилась в «невыносимой ситуации», связанной с тотальным контролем, доминированием и угрозами со стороны партнера. В доме пары стояли 13 камер видеонаблюдения, записи с которых в настоящее время изучаются следователями. Защита утверждает, что женщина опасалась за собственную безопасность и жизнь детей, а также сообщала в полицию о страхе перед последствиями разрыва отношений.
Прокуратура отмечает, что объективных подтверждений заявлений об «интимном терроризме» пока не нашли. Следствие также еще не установило, стали ли переданные мужчине вещества причиной его смерти — при обыске в доме не обнаружили следов этих препаратов.
По данным прокуратуры, предполагаемый поставщик веществ сообщил полиции, что передавал женщине несколько токсичных составов. Обвиняемая заявила о намерении дать показания по существу дела. Следующее предварительное судебное заседание назначили на 18 ноября.
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