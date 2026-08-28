Мужчины притворялись девушками и шантажировали россиян нюдсами

28 августа 2026, 14:55

В ЛНР осудят восемь человек, шантажировавших россиян интимными снимками

Фото: iStock/dikushin

В ЛНР перед судом предстанут восемь местных жителей, обвиняемых в вымогательствах. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в мессенджере Max.