Мужчины притворялись девушками и шантажировали россиян нюдсами
В ЛНР перед судом предстанут восемь местных жителей, обвиняемых в вымогательствах. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в мессенджере Max.
По версии следствия, фигуранты действовали через чаты знакомств от лица девушек. Когда общение переходило в личные сообщения, они предлагали обменяться интимными фотографиями, а затем начинали шантажировать собеседников, вымогая деньги за нераспространение снимков.
За привлекательными образами скрывались семь мужчин и одна женщина — все с криминальным прошлым. Предварительно, они обманули десятки человек из тридцати регионов страны. Преступный заработок превысил 600 тысяч рублей. Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что телефонные мошенники забрали у жительницы Балашихи 1,7 млн рублей за посылку.
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