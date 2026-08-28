Самолет загорелся в аэропорту Алматы
Самолет FlyArystan загорелся во время плановых технических работ в Казахстане. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на авиакомпанию Air Astana.
Пожар произошел 28 августа в международном аэропорту Алматы. Огонь оперативно потушили сотрудники экстренных служб, однако один представитель перевозчика получил травмы. Медики оказали пострадавшему помощь, после чего отпустили его из больницы.
На момент происшествия пассажиров и членов экипажа на борту не было. Воздушное судно временно вывели из эксплуатации, специалисты оценивают степень повреждений и проводят ремонтные работы. Авиакомпания совместно с аэропортом устанавливает обстоятельства произошедшего.
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