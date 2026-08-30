Девушка, проглотившая стоматологическую иглу на приеме, подаст в суд

30 августа 2026, 17:54

78.ru: девушка, проглотившая стоматологическую иглу в Петербурге, подаст в суд

Фото: iStock/Bojan89

В Петербурге девушка, которая проглотила иглу на приеме у стоматолога, собирается подать в суд. Об этом информирует телеканал 78.ru.