Девушка, проглотившая стоматологическую иглу на приеме, подаст в суд
В Петербурге девушка, которая проглотила иглу на приеме у стоматолога, собирается подать в суд. Об этом информирует телеканал 78.ru.
Игла, находящаяся в теле девушки уже две недели, перестала быть видимой на рентгеновских снимках. Уточняется, что её точное местоположение остается неизвестным. Оперативное вмешательство не планируется, так как ожидается, что игла выйдет самостоятельно.
Местная жительница продолжает испытывать болевые ощущения и уже вернулась к трудовой деятельности. Стоматолог, у которого пациентка лечилась, не выходил с ней на связь. Согласно информации источника, девушка сотрудничает с адвокатом и намерена обратиться в суд.
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