Маршрутка влетела в толпу людей на пешеходном переходе
Пятерых пешеходов сбила маршрутка на пешеходном переходе в Кызыле, среди пострадавших оказались дети. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального МВД.
Авария случилась на пересечении улиц Кочетова и Бухтуева. По предварительным данным, водитель «Газели» проехал перекрёсток на красный сигнал светофора и сбил пешеходов, которые переходили дорогу на зелёный свет.
Все пятеро пострадавших госпитализированы. Водитель сообщил, что почувствовал недомогание во время управления транспортным средством. Согласно информации ведомства, он также был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по этому инциденту.
Читайте также: