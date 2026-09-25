Девушка прокатилась на американских горках и впала в кому

25 сентября 2026, 21:11

В США девушка впала в кому после катания на американских горках

Фото: iStock/wutwhanfoto

Жительница Калифорнии несколько месяцев находится на аппарате ИВЛ после поездки на американских горках. Об этом сообщает издание Daily Mail.