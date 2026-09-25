Девушка прокатилась на американских горках и впала в кому
Жительница Калифорнии несколько месяцев находится на аппарате ИВЛ после поездки на американских горках. Об этом сообщает издание Daily Mail.
По его информации, в июле 25-летняя Наоми Грир-Уилкинсон прокатилась на аттракционе и внезапно потеряла сознание. Врачи обнаружили у девушки тяжелую черепно-мозговую травму и кровоизлияние. Тогда ее экстренно прооперировали, однако она до сих пор остается в коме и не может дышать самостоятельно.
По словам юристов, к ним обратились более 100 человек, заявивших о травмах после катания на этом аттракционе. Еще одна посетительница, Памела Гильен, рассказала, что после поездки она почувствовала дезориентацию, потеряла сознание и также перенесла операцию на мозге. В итоге ей пришлось заново учиться ходить и говорить.
Специалисты подчеркивают, что аттракцион разгоняется почти до 130 км/ч, а кресла пассажиров во время движения вращаются на 360 градусов. Адвокаты намерены подать дополнительные иски, а все заявления о связи травм с горками пока рассматриваются в рамках судебных процессов.
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