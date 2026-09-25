Турист сорвался с горы, пролетел десятки метров и не выжил в Европе
Британский турист погиб при падении с горы в Испании
Британский турист сорвался с горы в Испании и погиб. Об этом пишет газета The Sun.
28-летний альпинист поднимался на вершину Торресерредо, однако не дошел до нее 20 метров и упал вниз. Он пролетел около 60 метров и получил травмы, несовместимые с жизнью.
Очевидцы вызвали спасателей, те прибыли на место примерно через час и констатировали смерть путешественника. Тело мужчины эвакуировали вертолетом.
Ранее сообщалось, что трехлетняя туристка приехала с родителями на испанский курорт Тинахо и спустя два дня утонула у них на глазах.
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