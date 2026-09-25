Один человек погиб при стрельбе в европейском кафе

25 сентября 2026, 19:52

Мужчина застрелил сотрудника тюрьмы на террасе кафе в Амстердаме

Фото: iStock/DutchScenery

Один человек погиб при стрельбе на террасе кафе в Амстердаме. Подозреваемого задержали, пишет газета NU.nl со ссылкой на полицию.