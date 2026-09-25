Достижения.рф

Один человек погиб при стрельбе в европейском кафе

Мужчина застрелил сотрудника тюрьмы на террасе кафе в Амстердаме
Фото: iStock/DutchScenery

Один человек погиб при стрельбе на террасе кафе в Амстердаме. Подозреваемого задержали, пишет газета NU.nl со ссылкой на полицию.



Трагический инцидент произошел днем пятницы. По словам журналистов, находившихся на месте, в этот момент терраса была заполнена посетителями. Очевидцы рассказали, что после нападения стрелявший якобы выбросил оружие в воду.

Позднее Служба исполнения наказаний Нидерландов сообщила, что погибший был работником тюремного комплекса Заанстад, другие данные о его личности не приводятся. Мотив нападения также пока неизвестен, правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и проверяют показания свидетелей. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах задержали трех подростков после серии угроз школам в Влардингене и окрестностях.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0