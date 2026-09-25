Оскароносную актрису задержали в Нью-Йорке
Полиция Нью-Йорка задержала около 100 демонстрантов, среди которых оказалась оскароносная актриса Сьюзан Сарандон, известная по фильмам «Мачеха» и «Облачный атлас». Об этом пишет американская газета The New York Times.
Акции прошли в центре Манхэттена перед выступлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Генеральной Ассамблее ООН. По данным издания, к протестам присоединились более 1250 человек, их организовали несколько пропалестинских организаций.
В числе задержанных оказалась и актриса Ханна Айнбиндер, а также несколько политических соратников мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, который прежде подвергал израильского премьера жесткой критике.
Ранее сообщалось, что турецкую актрису Афру Сарачоглу, известную по роли Сейран в сериале «Зимородок», задержали по делу о наркотиках после прилета в аэропорт Стамбула.
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