Девушка сделала маникюр и попала в реанимацию
Жительница Австралии сделала маникюр и попала в реанимацию. Об этом пишет газета Daily Mail.
Клаудии Руффин из Сиднея стало плохо в салоне после маникюра. У нее затруднилось дыхание, помутнело в глазах и онемели пальцы ног. Девушку увезли в больницу. Спустя несколько часов ее большой палец опух, а на руке проступили красные линии — признак стремительного распространения инфекции по лимфатическим путям.
На следующий день палец почернел. Девушка думала, что ей лишь снимут ноготь, но все оказалось гораздо серьезнее: врачи диагностировали стрептококковый сепсис. Чтобы остановить его распространение, им пришлось удалить пораженные участки.
За 18 дней пациентка перенесла шесть операций, ей пересадили кожу и наложили 48 швов. Первую неделю она почти ничего не помнила из-за сильной боли и высокой температуры.
Девушка рассказала, что инфекция проникла в ее организм через порез кутикулы. По ее словам, мастер ногтевого сервиса использовала нестерилизованные инструменты и делилась ими с коллегой.
Сейчас самочувствие австралийки постепенно приходит в норму, но палец частично потерял былую подвижность и чувствительность.
