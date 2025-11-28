В Шереметьево задержали пассажира за контрабанду драгоценностей из Китая

28 ноября 2025, 14:45

Фото: iStock/theprint

В аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили у иностранного гражданина, прилетевшего из Китая, незадекларированные ювелирные изделия на шесть миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».