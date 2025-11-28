Достижения.рф

В Шереметьево задержали пассажира за контрабанду драгоценностей из Китая

Фото: iStock/theprint

В аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили у иностранного гражданина, прилетевшего из Китая, незадекларированные ювелирные изделия на шесть миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».



У мужчины были два браслета и кольцо VCA, два кольца BVLGARI и цепочка с кулоном GRAFF. Пассажир заявил, что перевозил украшения по просьбе знакомого. Экспертиза подтвердила подлинность изделий — золото и платина 750–900 пробы, вставки из бриллиантов, малахита и бирюзы.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров»). Ему грозит штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы до пяти лет.

Иван Мусатов

