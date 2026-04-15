Внуковские таможенники нашли в багаже иностранца 30 кг оленьих рогов и черепов
Внуковские таможенники обнаружили у иностранного гражданина рога и черепа благородного оленя. Как уточняет пресс-служба ФТС России, пассажир планировал вылететь в Германию транзитом через Стамбул.
Сотрудники остановили мужчину в «зелёном» коридоре. Во время досмотра инспектор обратил внимание на необычный багаж — предметы, обмотанные чёрной плёнкой, похожие на части тела дикого животного. Внутри оказались 12 рогов и черепов оленя.
Путешественник объяснил, что купил дериваты у знакомого в России. Он хотел использовать их для изготовления сувениров. О необходимости декларировать такой груз мужчина не знал. Экспертиза установила, что части животного принадлежат маралу — виду семейства оленьих.
Общий вес товара составил почти 30 кг. Таможенники изъяли предметы. На мужчину завели два дела об АП: ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование) и ст. 16.3 КоАП РФ (нарушение запретов и ограничений). Санкции — штраф и конфискация.
