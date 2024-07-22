Сгорела заживо после свадьбы: подробности пожара в «Доме ужасов» в Махачкале

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Студентка сгорела заживо в квест-руме «Дом ужасов» в Махачкале. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. Известно, что возгорание произошло, после зажигания сотрудником специальной перчатки, которую после он отбросил в сторону. Там, куда попала перчатка, были керосин и бензопилы.
Погибшая 19-летняя Асият за пять дней до трагедии вышла замуж. Перед участием в хоррор-квесте со своим супругом Саидом она выкладывала в соцсети кадры со свадьбы, состоявшейся 16 июля.
Асият является дочкой главврача детской стоматологической поликлиники в Дагестане. Ее муж сейчас находится в ожоговой реанимации.
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Никита Кротов