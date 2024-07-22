Кричит от боли: в сети появились кадры спасения пострадавшей после взрыва в Апшеронске

Фото: istock / Semen Salivanchuk
ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю опубликовало кадры спасения пострадавшей в результате обрушение здания из-за хлопка газовоздушной смеси.
На кадрах видно, как группа спасателей в сопровождении медработников несет на носилках пострадавшую девушку или женщину, которая кричит и стонет от боли.
Взрыв прогремел на улице Ворошилова 22 июля около 07:45 по московскому времени. Пожар в ТЦ удалось ликвидировать за 10 минут — он возник в 7:55 и был потушен к 8:05. Также произошло обрушение здания на площади 100 кв. м. На месте инцидента продолжают работать 28 спасателей с применением 10 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Туапсе Краснодарского края в результате падения обломков украинского БПЛА поврежден нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Взрыв прогремел на улице Ворошилова 22 июля около 07:45 по московскому времени. Пожар в ТЦ удалось ликвидировать за 10 минут — он возник в 7:55 и был потушен к 8:05. Также произошло обрушение здания на площади 100 кв. м. На месте инцидента продолжают работать 28 спасателей с применением 10 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Туапсе Краснодарского края в результате падения обломков украинского БПЛА поврежден нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак