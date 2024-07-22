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Хладнокровная казнь огнем: В Москве наркоман запер мать с бабушкой в квартире и сжег их

На востоке Москвы мужчина забаррикадировал квартиру и заживо сжег мать и бабушку
22 июля 2024, 08:52
Фото: istock / photovs

Фото: istock / photovs

Две женщины погибли при пожаре в квартире на Краснобогатырской улице в Москве. Как сообщили в Следственном комитете, предварительно, мужчина запер в помещении мать и бабушку, после чего пожег дверь.
По информации следствия, 22 июля мужчина, находясь в подъезде многоквартирного дома на Краснобогатырской улице, заблокировал и поджег дверь квартиры с родственниками. В результате поджога женщины получили повреждения, не совместимые с жизнью. Подозреваемый задержан, как выяснилось, он страдает наркотической зависимостью.

Причиной поджога стал квартирный вопрос, передаёт РЕН ТВ. Ранее в доме были общежития — позже из них образовали небольшие квартиры по 20 кв.м. каждая.



«Квартира, в которой произошел пожар, доверху набита хламом, и сейчас огонь уже потушен, но до сих пор спасатели не могут добраться до тел», — передает корреспондент издания с места трагедии.
Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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ФСБ: Глава офиса Зеленского Машовец был куратором теракта в Крыму в 2023 году
22 июля 2024, 09:59

Фото: istockphoto / gutaper

ФСБ объявила, что глава офиса президента Украины Машовец был причастен к подготовке теракта в Крыму в 2023 году.
«Роман Машовец, глава офиса Владимира Зеленского, был причастен к подготовке теракта в Крыму. Этот теракт планировали совершить с помощью взрывчатых веществ, которые должны были доставить из Европы», — говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Ранее ФСБ сообщила о пресечении канала поставки взрывчатки и электродетонаторов в Россию из Европы. Аналогичная схема переправки взрывчатки была обнаружена в Крыму в апреле 2023 года. Готовившие теракт были задержаны.

Стоит отметить, что Роман Машовец, руководитель офиса Владимира Зеленского, курировал деятельность этих людей. Российские правоохранительные органы объявили его в розыск.

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#фсб
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#поставки
#крымский мост
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В Питере пресекли деятельность компании, незаконно легализовавшей мигрантов
22 июля 2024, 09:48

Фото: istockphoto / Dzurag

Полиция Санкт-Петербурга задержала владельца фирмы, который незаконно легализовал 40 мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба регионального Главного управления МВД России.
Сотрудники экономической полиции Центрального района Санкт-Петербурга провели оперативную работу по информации о возможных нарушениях в сфере миграционного учёта. В результате была выявлена коммерческая структура, через которую осуществлялась нелегальная миграция.

«Были задержаны двое подозреваемых: 42-летний предприниматель из Архангельска, владелец фирмы, и его 39-летний помощник. Как сообщили в ГУМВД, подозреваемые организовали фирму по предоставлению миграционных услуг иностранным гражданам. За два месяца они успели легализовать 40 иностранцев и оформили 7 трудовых патентов. По предварительным данным, от незаконной деятельности они получили около 350 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время полиция проверяет причастность задержанных к другим криминальным эпизодам.

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#мигранты
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Кричит от боли: в сети появились кадры спасения пострадавшей после взрыва в Апшеронске
МЧС показало кадры спасения пострадавшей при взрыве в Апшеронске
22 июля 2024, 09:38

Фото: istock / Semen Salivanchuk

ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю опубликовало кадры спасения пострадавшей в результате обрушение здания из-за хлопка газовоздушной смеси.
На кадрах видно, как группа спасателей в сопровождении медработников несет на носилках пострадавшую девушку или женщину, которая кричит и стонет от боли.


Взрыв прогремел на улице Ворошилова 22 июля около 07:45 по московскому времени. Пожар в ТЦ удалось ликвидировать за 10 минут — он возник в 7:55 и был потушен к 8:05. Также произошло обрушение здания на площади 100 кв. м. На месте инцидента продолжают работать 28 спасателей с применением 10 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Туапсе Краснодарского края в результате падения обломков украинского БПЛА поврежден нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#тц
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#взрыв
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Студентка погибла в пожаре во время квеста в комнате страха в Махачкале
Mash: 19-летняя студентка сгорела во время квеста в Махачкале
22 июля 2024, 09:37

Фото: iStock/grafoto

В Махачкале 19-летняя студентка сгорела во время квеста. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Уточняется, что пожар произошел в квест-парке «Дом ужасов» на улице Расула Гамзатова. 19-летняя девушка скончалась от полученных ожогов в медучреждении, еще одна 25-летняя участница квеста получила ожоги 97% тела. В числе пострадавших также значится 21-летний молодой человек — его госпитализировали с 50% ожогами тела.

Квест-парк принадлежал 33-летнему Гусейну Ибрагимову. В настоящее время его допрашивают.

По факту произошедшего проводится проверка. Причины возгорания устанавливаются.

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Хладнокровная казнь огнем: В Москве наркоман запер мать с бабушкой в квартире и сжег их
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#тела
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Здание российского ТЦ обрушилось после взрыва
Торговый центр обрушился в Апшеронске Краснодарского края после взрыва
22 июля 2024, 09:05

Фото: iStock/dzika_mrowka

В торговом центре в Апшеронске Краснодарского края произошел взрыв. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что большая часть здания обрушилась, пострадали десять человек. Под завалами остаются люди.

Сотрудницу аптеки, которая находилась в торговом центре, спасли из под завалов. Женщина находится в сознании, ее госпитализируют.

Согласно предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки бытового газа. Аптека обрушилась полностью. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что над Туапсе прогремело несколько взрывов, сработала система противовоздушной обороны. Согласно данным местных жителей, взрывы были слышны в районе местной нефтебазы.

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#люди
#краснодарский край
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В Домодедове задержали мужчину, шантажировавшего бывшую девушку интимными фото
22 июля 2024, 09:02

Фото: iStock/dzika_mrowka

Мужчину, требовавшего миллион рублей от своей бывшей возлюбленной под угрозой распространения её фотографий и видео интимного содержания в интернете, задержала домодедовская полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, 39-летний житель Саратовской области потребовал от бывшей сожительницы под угрозой публикации в интернете интимных материалов, чтобы она развелась со своим мужем и вышла замуж за него либо чтобы она заплатила выкуп в размере миллиона рублей. Женщина обратилась в полицию», — говорится в сообщении.
Далее была проведена операция по захвату шантажиста: женщина договорилась с ним о передаче денег рядом с торговым центром у Каширского шоссе. Там его уже ждали полицейские и росгвардейцы и арестовали в момент получения выкупа.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Вымогательство».

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#полиция
#криминал
#мвд московской области
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В Благовещенске МВД начало проверку из-за видео с групповым избиением девушки
22 июля 2024, 08:54

Фото: iStock/Dzurag

В Благовещенске правоохранительные органы начали проверку после публикации в социальных сетях видео с групповым избиением девушки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Амурской области.
На опубликованных кадрах несколько молодых людей в медицинских масках издевались над девушкой, которую обвиняли в хищении 300 тысяч рублей у магазина. Россиянка пыталась объяснить, что ее подставили, однако преступники продолжали бить ее, после чего сбрили пострадавшей волосы, облили зеленкой и велели извиняться.

Правоохранители намерены установить всех участников произошедшего.

Ранее сообщалось, что за прослушивание гимна РФ на телефоне мужчина избил пассажиров троллейбуса в Севастополе.

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Найдены обломки пропавшего в Якутии вертолета
Пропавший в Якутии вертолет Robinson обнаружили полностью разрушенным
22 июля 2024, 08:42

Фото: istock / MMADIA

Обнаружены обломки пропавшего в Якутии вертолета Robinson. Пилот и три пассажира погибли, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«Согласно поступившей информации руководителя Саха (Якутского) МТУ Росавиации, в результате поисково-спасательных работ воздушное судно Robinson обнаружено в полностью разрушенном состоянии. Найдены тела пилота и трех пассажиров», — сказано в сообщении.
19 июля вертолет Robinson R44 пропал в Алданском районе Якутии. У воздушного судна сработал аварийный радиомаяк, а пилот так и не вышел на связь в назначенное время.

Поиски были временно остановлены из-за сложных метеорологических условий. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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Учительницу приговорили к четырем годам колонии за секс с 13-летним учеником в классе
В США учительницу из Калифорнии приговорили к 4 годам тюрьмы за секс с 13-летним
22 июля 2024, 08:04

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Соединенных Штатах Америки учительницу из штата Калифорния приговорили к четырем годам колонии за секс с 13-летним учеником. Она изнасиловала его на территории школы в классе. Об этом передает телевизионная станция KRCR-TV.
Сообщается, что расследование в отношении 46-летней Мишель Солис началось в октябре 2023 года. У нескольких учеников были найдены снимки учительницы в обнаженном виде. Как оказалось, женщина в 2021 году отправила восьмикласснику свои непристойные фотографии. Позже она заперлась с ним в школьном классе и занялась сексом.

По словам окружного прокурора, Мишель Солис призналась в совершенном преступлении. Её приговорили к четырем годам тюрьмы. Местные жители отметили, что её действия «оказали губительное влияние на их сплоченное сообщество». Кроме этого, женщина попала на десять лет в список лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности.

Ранее в США арестовали учительницу, которая забрала к себе сбежавшего из дома ученика и 5 месяцев занималась с ним сексом. Расследование началось в середине февраля. Мальчик не вернулся домой. В июле у правоохранителей появились подозрения, что он может прятаться в доме у женщины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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