Хладнокровная казнь огнем: В Москве наркоман запер мать с бабушкой в квартире и сжег их

Фото: istock / photovs
Две женщины погибли при пожаре в квартире на Краснобогатырской улице в Москве. Как сообщили в Следственном комитете, предварительно, мужчина запер в помещении мать и бабушку, после чего пожег дверь.
По информации следствия, 22 июля мужчина, находясь в подъезде многоквартирного дома на Краснобогатырской улице, заблокировал и поджег дверь квартиры с родственниками. В результате поджога женщины получили повреждения, не совместимые с жизнью. Подозреваемый задержан, как выяснилось, он страдает наркотической зависимостью.
Причиной поджога стал квартирный вопрос, передаёт РЕН ТВ. Ранее в доме были общежития — позже из них образовали небольшие квартиры по 20 кв.м. каждая.
Читайте также:
Учительницу приговорили к четырем годам колонии за секс с 13-летним учеником в классе
Полиция Украины опубликовала ориентировку на вероятного убийцу Фарион
«Снял кольцо и ушел за мороженым»: в Самара таинственным образом исчез молодой мужчина
Причиной поджога стал квартирный вопрос, передаёт РЕН ТВ. Ранее в доме были общежития — позже из них образовали небольшие квартиры по 20 кв.м. каждая.
«Квартира, в которой произошел пожар, доверху набита хламом, и сейчас огонь уже потушен, но до сих пор спасатели не могут добраться до тел», — передает корреспондент издания с места трагедии.Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Читайте также:
Учительницу приговорили к четырем годам колонии за секс с 13-летним учеником в классе
Полиция Украины опубликовала ориентировку на вероятного убийцу Фарион
«Снял кольцо и ушел за мороженым»: в Самара таинственным образом исчез молодой мужчина
Алина Юрчак