Девушка сломала позвоночник после падения у гостиницы «Космос» в Москве

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Москвичку госпитализировали с переломом позвоночника после падения с пандуса около гостиницы «Космос» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 30-летняя Александра прогуливалась с приятелем Павлом. Завершить вечер они захотели в номере гостиницы «Космос», однако в ней отсутствовали свободные номера.
Молодые люди вышли на улицу, повздорили и разошлись. Александра прошла несколько метров, потеряла равновесие и упала с пандуса. Самостоятельно подняться она не смогла. К ней на помощь поспешили охранники гостиницы, которые вызвали скорую.
Девушку госпитализировали с переломом позвоночника.
Сотрудники полиции занимаются выяснением всех деталей произошедшего.
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Молодые люди вышли на улицу, повздорили и разошлись. Александра прошла несколько метров, потеряла равновесие и упала с пандуса. Самостоятельно подняться она не смогла. К ней на помощь поспешили охранники гостиницы, которые вызвали скорую.
Сотрудники полиции занимаются выяснением всех деталей произошедшего.
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Анастасия Чинкова