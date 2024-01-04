В Твери школьница умерла при странных обстоятельствах в гостях у сверстника

Фото: istockphoto/andriano_cz
В Твери 15-летняя девочка скончалась при загадочных обстоятельствах.
РЕН Тв пишет, что 2 января девочка пришла в гости к ровеснику в квартиру на бульваре Гусева. Возможно, она могла отравиться неизвестным веществом.
Погибшая девочка умерла в квартире своего 15-летнего друга. Она приехала к нему в гости из Вышнего Волочка. Труп школьницы направили на судмедэкспертизу. Из квартиры изъяли сумку с медикаментами и телефоны подростков.
По факту смерти девочки проводят проверку.
Ранее сообщалось, что пьяный отец выбросил годовалую дочь из окна пятого этажа. Девочка четыре дня пролежала в сугробе и умерла.
SHOT пишет, что 30 декабря 30-летний мужчина сильно поссорился с женой. В порыве ярости он выбросил годовалую дочь в окно. Родители забыли про дочь, лежащую в сугробе на морозе рядом с домом на улице Посадской. Труп ребёнка нашли 3 января возле подъезда многоэтажки.
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«Медики обнаружили в квартире восьмиклассницу без признаков жизни. Девочке не смогли помочь, она умерла», –заявил собеседник.
По факту смерти девочки проводят проверку.
Ранее сообщалось, что пьяный отец выбросил годовалую дочь из окна пятого этажа. Девочка четыре дня пролежала в сугробе и умерла.
SHOT пишет, что 30 декабря 30-летний мужчина сильно поссорился с женой. В порыве ярости он выбросил годовалую дочь в окно. Родители забыли про дочь, лежащую в сугробе на морозе рядом с домом на улице Посадской. Труп ребёнка нашли 3 января возле подъезда многоэтажки.
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Мария Фирсова