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В Твери школьница умерла при странных обстоятельствах в гостях у сверстника

04 января 2024, 14:20
Фото: istockphoto/andriano_cz

Фото: istockphoto/andriano_cz

В Твери 15-летняя девочка скончалась при загадочных обстоятельствах.
РЕН Тв пишет, что 2 января девочка пришла в гости к ровеснику в квартиру на бульваре Гусева. Возможно, она могла отравиться неизвестным веществом.

«Медики обнаружили в квартире восьмиклассницу без признаков жизни. Девочке не смогли помочь, она умерла», –заявил собеседник.

Погибшая девочка умерла в квартире своего 15-летнего друга. Она приехала к нему в гости из Вышнего Волочка. Труп школьницы направили на судмедэкспертизу. Из квартиры изъяли сумку с медикаментами и телефоны подростков.

По факту смерти девочки проводят проверку.

Ранее сообщалось, что пьяный отец выбросил годовалую дочь из окна пятого этажа. Девочка четыре дня пролежала в сугробе и умерла.

SHOT пишет, что 30 декабря 30-летний мужчина сильно поссорился с женой. В порыве ярости он выбросил годовалую дочь в окно. Родители забыли про дочь, лежащую в сугробе на морозе рядом с домом на улице Посадской. Труп ребёнка нашли 3 января возле подъезда многоэтажки.

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#школьники
#дети
#смерть
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Подмосковные автоинспекторы вернули хозяевам сбежавшего пса
04 января 2024, 14:30

Фото: Istockphoto / ulkas

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции вернули семье потерявшегося джек-рассел-терьера. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Испуганную собаку заметили инспекторы батальона ДПС во время патрулирования на участке автодороги М-4 «Дон» у деревни Колтово. Пёс метался по проезжей части.
«Стражи порядка подъехали к животному и вышли из автомобиля. Собака явно обрадовалась полицейским, подбежала к ним и запрыгнула в патрульную машину» – говорится в телеграм-канале Госавтоинспекции региона.
Правоохранители привезли пса в отделение, согрели, накормили и разместили объявление о найденном джек-расселе в соцсетях. Через некоторое время на него откликнулась хозяйка пса.

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#собака
#госавтоинспекция
#животные
#гибдд
#подмосковье
#московская область
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Собянин рассказал о ликвидации последствий пожара на электроподстанции в Москве
04 января 2024, 13:47

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Жильцам домов, затронутых аварией на подстанции на северо-востоке Москвы, оказывают всю необходимую помощь. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«В ряде зданий временно нарушено энергоснабжение. Экстренные службы оперативно справились с ликвидацией возгорания. Часть зданий была переведена на резервную схему энергоснабжения. Для полного восстановления электро- и теплоснабжения создан оперативный штаб, к работе привлечены все городские службы. Жителям затронутых аварией домов оказывается вся необходимая помощь», – написал Собянин в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось о возгорании, которое произошло утром на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы. Специалисты переключают отдельных потребителей в районах Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково на резервную схему энергоснабжения.

По данным РИА Новости, большая часть домов уже переведена на такую схему. Ещё порядка 40 МКД будут переключены в ближайшие часы.

Эвакуация жителей после возгорания на трансформаторной подстанции в Москве на данный момент не требуется. При необходимости будут оперативно организованы пункты временного размещения, сообщили агентству в префектуре северо-восточного округа столицы.

А в пресс-службе Московского метро РИА Новости заявили, что ЧП на подстанции не повлияло на работу ближайших станций подземки.

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#москва
#сергей собянин
#мэр
#авария
#электричество
#теплоснабжение
#дома
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На трассе под Екатеринбургом столкнулись 13 автомобилей
04 января 2024, 13:20

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

На трассе между Челябинском и Екатеринбургом столкнулись 13 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области.
Отмечается, что столкновение произошло на подъезде к Екатеринбургу. В результате аварии движение на этом участке трассы затруднено. В настоящее время автомобили проезжают только по одной полосе.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Выборгском районе Ленинградской области иностранец потерял управление на автомобиле и столкнулся с ограждением. После этого он покинул машину и ушёл в лес, где через несколько часов нашли его тело с признаками сильного обморожения.

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#дтп
#авария
#челябинск
#екатеринбург
#гаи
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В Екатеринбурге ребёнок, которого выкинули из окна, 4 дня пролежал в сугробе
04 января 2024, 13:04

Фото: istockphoto/FotoDuets

Пьяный отец выбросил годовалую дочь из окна пятого этажа. Девочка четыре дня пролежала в сугробе и умерла.
SHOT пишет, что 30 декабря 30-летний мужчина сильно поссорился с женой. В порыве ярости он выбросил годовалую дочь в окно.

Родители забыли про дочь, лежащую в сугробе на морозе рядом с домом на улице Посадской. Труп ребёнка нашли 3 января возле подъезда многоэтажки.

Мужчина задержан полицейскими. Его уже неоднократно судили за грабёж, кражи и мошенничество.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Отцу погибшей девочки грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что мать годовалой девочки, тело которой родственники прятали на балконе, призналась в убийстве. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

«Ребёнок утонул не случайно. 17-летняя девушка, у которой было двое детей, насильно удерживала девочку под водой, пока та не перестала подавать признаки жизни. Затем мать и бабушка малышки вынесли тело погибшей на балкон», – говорится в сообщении.
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#екатеринбург
#дети
#родители
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Эвакуация жителей северо-востока Москвы после пожара на подстанции пока не нужна
04 января 2024, 12:29

Фото: Istockphoto / onlyyouqj

Эвакуация жителей после возгорания на трансформаторной подстанции в Москве на данный момент не требуется. При необходимости будут оперативно организованы пункты временного размещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры северо-восточного округа столицы.
А в пресс-службе Московского метро агентству заявили, что ЧП на подстанции не повлияло на работу ближайших станций подземки.

Ранее сообщалось о возгорании, которое произошло в четверг утром на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы. Сейчас специалисты переключают отдельных потребителей в районах Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково на резервную схему энергоснабжения.

По данным РИА Новости, большая часть домов уже переведена на такую схему. Ещё порядка 40 МКД будут переключены в ближайшие часы.

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В Петербурге ребёнка госпитализировали после падения на него отца

Мать найденной на балконе в Москве годовалой девочки призналась в её убийстве
#электричество
#пожар
#москва
#жители
#эвакуация
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В Петербурге ребёнка госпитализировали после падения на него отца
04 января 2024, 12:07

Фото: iStock/maxim4e4ek

Четырёхлетний ребёнок был госпитализирован в Санкт-Петербурге после того, как на него упал отец. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что инцидент случился на улице 2 января. Мужчина нёс сына на руках и во время перехода дороги по неосторожности упал на ребёнка.

В результате мальчик получил ушиб головного мозга тяжёлой степени. Его экстренно госпитализировали в больницу.

Уточняется, что семья мальчика полная и не состоит на учёте в полиции.

Ранее сообщалось, что годовалого ребёнка госпитализировали в Москве после того, как он укусил комнатное растение молочай. Мальчик поступил в больницу с отравлением ядом этого цветка. Врачам удалось его спасти.

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#санкт-петербург
#госпитализация
#ребёнок
#травма
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Мать найденной на балконе в Москве годовалой девочки призналась в её убийстве
04 января 2024, 10:48

Фото: Istockphoto / zoka74

Мать годовалой девочки, тело которой родственники прятали на балконе, призналась в убийстве. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
«Ребёнок утонул не случайно. 17-летняя девушка, у которой было двое детей, насильно удерживала девочку под водой, пока та не перестала подавать признаки жизни. Затем мать и бабушка малышки вынесли тело погибшей на балкон», – говорится в сообщении.
Следователи выясняют мотивы, побудившие мать к убийству, а также то, какую роль в преступлении сыграла бабушка.

Ранее сообщалось, что мёртвого ребёнка нашли в доме в Проезде Карамзина с столице. В полицию позвонил знакомый хозяев квартиры, которому бабушка малышки проговорилась о смерти внучки. Пожилая женщина рассказала, что девочка на днях захлебнулась в ванне, но юная мать ребёнка не стала вызвать медиков и полицию, а вместе с бабушкой перенесла тело на холодный балкон.

Судьбу другого ребёнка несовершеннолетней матери решают органы опеки. Ход дела контролирует столичная прокуратура.

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#москва
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#убийство
#ребёнок
#девочка
#мать
#полиция
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SHOT: петербургский наркодилер умер после «дегустации» своего товара
04 января 2024, 10:33

Фото: Istockphoto / Dmitrii Balabanov

В Санкт-Петербурге торговец наркотиками скончался от передозировки, попробовав свой товар на вкус. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Тело 38-летнего распространителя запрещённых веществ обнаружил хозяин квартиры на Московском проспекте. Он сдавал тому жильё и приехал проведать квартиранта, который не заплатил вовремя и перестал отвечать на звонки.
Хозяин квартиры не знал, что арендатор превратил квартиру в склад наркотиков, а когда увидел тело среди подозрительных свёртков, вызвал полицию
«Сотрудники передали умершего на медэкспертизу. При обыске они нашли более 200 пакетов с разными наркотическими веществами: каннабисом, амфетамином, а также с неизвестными разноцветными таблетками и белым порошком», – говорится в сообщении.
Всё найденное также отправили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

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#криминал
#смерть
#наркокурьер
#наркотики
#санкт-петербург
#полиция
#квартира
#преступление
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В Москве случился пожар на подстанции на Высоковольтном проезде
04 января 2024, 08:34

Фото: istockphoto/Axel Bueckert

В результате пожара более 20 многоэтажек остались без света и отопления.
Baza сообщает, что на месте происшествия работают несколько экипажей пожарных. Причина пожара выясняется.

Температура воздуха в Москве - 24 градуса мороза.

По данным SHOT, три района Москвы остались без электричества и отопления в 25-градусный мороз. Жители Бибирево, Алтуфьево и Отрадное сообщают об отключении электричества, отопления и воды.

Ранее сообщалось, что в одном из кафе города Уральска в Казахстане произошел взрыв газа, после которого здание загорелось и рухнуло, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на республиканское МЧС.

Минувшей ночью в Уральске разрушилось двухэтажное здание кафе Rizyq по адресу: улица Сырыма Датова, 52, сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области страны.

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#москва
#происшествие
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